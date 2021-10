Der ERC Sonthofen startet mit Kantersieg in Kempten in die Saison

Mit einem 10:0-Kantersieg sichert sich der ERC Sonthofen die ersten drei Punkte in Kempten.

Die gut 165 mitgereisten Sonthofner Fans kamen in Kempten voll auf ihre Kosten. Sie mussten mit ihrem Jubel nicht allzu lange warten, bereits nach nur 86 Sekunden nutze Christopher Unzeitig einen Abpraller von Marco Reinholz zur 1:0-Führung. Sonthofen wurde seiner Rolle als Favorit gerecht und setzte die Hausherren zunehmend unter Druck. Kempten hielt anfangs noch mit einzelnen Entlastungskontern dagegen. In der 10. Spielminute war es erneut die Mannschaft von Trainer Peter Waibel, die diesmal in Überzahl zu überzeugen wusste. Ondrej Havlicek stand links neben dem Tor von Kemptens Goalie Michele Fuhrmann -der trotz der hohen Niederlage eine sehr gute Leistung bot- und verwertete mit der Rückhand den Abpraller von Kristof Spican zum 2:0. Kurz vor Drittelende brachte Vladimir Kames dann die Schreibe gekonnt vor das Tor der Hausherren, Kevin Adebahr musste diese nur noch abfälschen und so stand es zum Pausentee 3:0 für die Gäste.

Ab dem 2. Drittel waren dann nur noch die Oberallgäuer am Zug. Der ESC kam zwar noch wenige Male vor das Tor von Fabian Schütze konnte aber nichts Zählbares bewirken. Anders der ERC in Person von Kristof Spican, der in Minute 25. bei einer Zwei-auf-eins-Situation durch Ondrej Havlicek bedient wurde und allein vor dem Tor zum 4:0 einschob. Die Kür von Kristof Spican sollte aber noch nicht beendet sein. In der 31. Spielminute -Sonhofen war in Überzahl- versorgte Ondrej Havlicek abermals den gut stehenden Kristof Spican im Slot, der fackelte nicht lange und schloss mit einem mächtigen „One-Timer“ zum 5:0 ab. Kurz vor Drittelende erkämpfte sich dann wieder der sehr gut aufgelegte Kristof Spican in Überzahl die Scheibe links hinter dem Tor, versorgte den jungen David Mische in genialer Position und das 6:0 war den Kreisstädtern sicher.

Im letzten Drittel kam für Fabian Schütze Sonthofens U20-Goalie Calvin Stadelmann ins Tor der Schwarz-Gelben. Wie im Mitteldrittel auch war der ERC die spielbestimmende Mannschaft. Es dauerte knapp fünf Minuten, bis diesmal Sonthofens U20-Spieler Matyas Stransky über links in das Verteidigungsdrittel der Hausherren eindrang und seinen Teamkollegen Kevin Adebahr vor dem Tor bediente. Dieser schloss links unten, wenn auch etwas glücklich zum 7:0 ab. Gute drei Minuten später versprang dann Kemptens Matthias Weisschuh unglücklich die Scheibe im eigenen Drittel, Sonthofens U20-Spieler Luca Dick nahm sie mit und schoss im Alleingang sein erstes 1. Mannschaftstor zum Spielstand von 8:0. In der 50. Spielminute erhöhte dann noch Ondrej Havlicek mit einem gekonnten Schuss in den Winkel zum 9:0, ehe dann wieder der überragende Kristof Spican mit einem großartigen Solo zum Endstand von 10:0 abschloss.

Das nächste Spiel findet am kommenden Freitag ab 20 Uhr in der Eissporthalle Sonthofen statt. Gegner sind die Woodstocks Augsburg.

Klaus Ottenbreit