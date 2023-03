Der erste BMW XM – Eigenständiges Design als Ausdruck von Präsenz und Performance

Exklusivität, Präsenz und Performance kommen im Exterieurdesign des BMW XM zum Ausdruck. Die Proportionen eines modernen SAV, starke Konturen, eine dynamisch gestreckte Silhouette sowie M typische Designmerkmale, eine eigenständige Interpretation der für BMW Modelle des Luxussegments gestalteten Frontansicht und zahlreiche individuelle Akzente sorgen für eine unvergleichlich extrovertierte Ausstrahlung.









Die Fahrzeugfront wird von zweigeteilten Scheinwerfereinheiten, einer BMW Niere mit goldfarbener Einfassung und einer umlaufenden Konturbeleuchtung sowie großen Lufteinlässen geprägt. In der Seitenansicht erinnert ein Akzentband in Gold an die schwarze Karosserieleiste des BMW M1. Weitere historische Anleihen sind die beiden in die flache Heckscheibe eingravierten BMW Embleme und die markante Lamellenstruktur der skulptural gestalteten Heckleuchten. Ein exklusives Design weisen auch die M Leichtmetallräder auf, die serienmäßig 21 Zoll und optional bis zu 23 Zoll groß sind.