ratiopharm ulm trifft am fünften Spieltag in der easyCredit BBL auf medi bayreuth. Dort soll nach einem unglücklichen Ausgang im EuroCup endlich der erste BBL-Sieg her.

„Es ist positiv zu bewerten, dass man insgesamt eine Entwicklung in der Mannschaft deutlich erkennen kann. Wir müssen an unseren Baustellen beim Defensivrebound arbeiten und die Ballverluste in der Schlussphase abstellen.



Nicht nur an diesem Abend bewies die Mannschaft, was in ihr steckt. Über 35 Minuten führte ratiopharm ulm gegen die favorisierten Italiener und verlor erst spät in der Overtime. Ein Muster, das bereits aus den Spielen gegen Rostock, Göttingen oder Panevezys hervorging und nur beim Heimsieg gegen Venedig in den Griff zu bekommen war. Sehr erfreulich: der Drei-Punkte-Wurf. „Wir waren besonders abhängig von 3-Punkte-Würfen, haben dort aber gute und erfolgreiche Lösungen gefunden, kommentierte Anton Gavel die 40 Prozentquote von außen. Bei diesem engen Terminkalender bleibt kein Platz für Nostalgie, denn bereits morgen steht das nächste Spiel in der BBL an.

Und die Herausforderung am Samstag (18 Uhr) gegen Bayreuth ist kaum weniger wichtig. Gastiert mit den Oberfranken ein Team in der ratiopharm arena, dass sich nach einem 2:2-Start auf Rang neun befindet und im BBL-Pokal das Viertelfinale erreicht hat. Insbesondere offensiv lief es für das Team von Headcoach Lars Marsell zuletzt gut in der Liga: Mit 99:77 schossen die Bayreuther Crailsheim buchstäblich aus der eigenen Halle. 22 Assists bei nur elf Ballverluste und eine Dreierquote von 54 Prozent belegen eine effiziente Offensive. Großen Anteil an diesem Erfolg haben die beiden Guards Brandon Childress (19,0 Pkt) und Ahmed Hill (15,5 Pkt), die regelmäßig, wichtige Situationen lenken und zusätzlich eigenes Scoring beisteuern. Eine Schwäche zeigt sich hingegen bei den Turnovern. Mit 15,3 Ballverlusten pro Spiel liegen die Bayreuther über dem Ligaschnitt und gewähren dementsprechend viele Punkte aus Fast-Break-Situationen.

Headcoach Anton Gavel: „Bayreuth reist sicherlich mit viel Selbstvertrauen an. Lars macht als Headcoach einen sehr guten Job. Mit Basti Doreth verfügt das Team über einen erfahrenen Leader, der diese junge Mannschaft zu führen weiß. Gerade auch im letzten Spiel gegen Crailsheim konnten sie ihr Offensivpotenzial unter Beweis stellen. Wichtig wird die Arbeit in der Pick´n Roll-Defense und wiederum Defensivsequenzen mit Rebounds zu beenden. Solange wir offensiv unsere Sets durchlaufen, haben wir immer einen Weg gefunden, um zu scoren.“