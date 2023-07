Der ESV Kaufbeuren bleibt das Kooperationsteam des Deutschen Meisters EHC Red Bull München

Die im letzten Sommer beschlossene Kooperation zwischen dem Penny DEL Club EHC Red Bull München und dem ESV Kaufbeuren (DEL2) wird auch in der kommenden Spielzeit fortgeführt.

Die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Deutschem Meister läuft dabei auf mehreren Ebenen ab. Die beiden ESVK U21 Fördervertragsspieler Philipp Bidoul und Johannes Krauß absolvierten in München und Salzburg schon Teile ihres Sommertrainings und waren vor zehn Tagen auch für eine Eistrainingswoche in der Red Bull Akademie in Salzburg. Mit dabei waren neben dem neuen Red Bull Chef-Coach Toni Söderholm unter anderem auch die beiden ESVK Trainer Marko Raita und Daniel Jun.

Die Joker Trainer konnten dabei auch schon den einen oder anderen jungen Spieler des vierfachen Deutschen Meisters kennenlernen, welche dann für die kommenden Spielzeit auch für eine Förderlizenz infrage kommen. Welche Spieler schlussendlich dann aber mit einer Förderlizenz für den ESVK ausgestattet werden, legen die sportlich Verantwortlichen der beiden Clubs erst zu Saisonbeginn im August fest.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl dazu: „Die Kooperation mit Red Bull München ist in der vergangenen Saison wirklich sehr gut angelaufen. Neben der starken Unterstützung auf dem Eis durch Nico Appendino gab es für unsere jungen Spieler ja auch schon die Möglichkeit in München und Salzburg zu trainieren. Dazu gab es auch auf der medizinischen Ebene im Fall von Yannik Burghart einen fachlichen Austausch untereinander. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir diese sehr gut angelaufene Kooperation auch in der neuen Spielzeit 2023/2024 fortführen.“