Der ESV Kaufbeuren erwartet Landshut – am Sonntag geht es zu den Heilbronner Falken

Die Spieltage drei und vier stehen an diesem Wochenende in der DEL2 auf dem Plan. Die Joker erwarten dabei am Freitagabend um 19:30 Uhr den EV Landshut in der erdgas schwaben arena. Am Sonntag geht es für den ESVK dann zu den Heilbronner Falken. Spielbeginn ist um 18:30 Uhr. Das

Beide Spiele Live auf Sprade.TV

Die Sprade.TV Übertragung aus Kaufbeuren beginnt am Freitag wieder um 19:00 Uhr. Vor dem Spiel haben wir ein Interview mit Daniel Oppolzer für euch parat. Auch Neuzugang Daniel Schmölz kommt in der Vorberichterstattung am ESVK.TV Mikro kurz zu Wort.

In den beiden Drittelpausen läuft dann ein Interview mit Alex Thiel. Die zweite Ausgabe der ESVK Interviewreihe „auf an Hoigata mit…“, ist allerdings eine Aufzeichnung von vor der Saison.

Nach Spielende übertragen wir dann noch die Pressekonferenz mit den beiden Trainern, Leif Carlsson und Rob Pallin. Eine Stimme eines Spielers zum Spiel wird es ebenfalls geben. Das Spiel kann hier schon gebucht werden: Klick.

Wie gehen die Joker am Wochenende in die Spiele?

Trainer Rob Pallin muss am Wochenende gegen den EV Landshut und die Heilbronner Falken weiterhin auf Max Lukes, Branden Gracel und Sami Blomqvist verzichten. Fabian Voit und Markus Schweiger stehen dagegen aber vor einer Rückkehr in den Kader der Joker. Sein Debüt im ESVK Trikot gibt Neuzugang Daniel Schmölz.

Der EV Landshut wird am Freitag auf jeden Fall ohne den ehemaligen Joker Jere Laaksonen anreisen. Der Finne ist leider erkrankt und kann derzeit nicht am Spielbetrieb teilnehmen.