Der ewige Per | Ratiopharm Ulm wird das Trikot des langjährigen Captains Per Günther nicht wieder vergeben

Premiere beim deutschen Meister Ratiopharm Ulm: am 27. Januar wird zum ersten Mal in der Clubgeschichte das Trikot eines Spielers in den Ruhestand versetzt. Die Ehre gebührt dem langjährigen Teamkapitän Per Günther, der 14 Jahre das Ulmer Trikot trug.

„Per hat Ratiopharm Ulm über 14 Jahre geprägt, als Sportler wie auch als Menschen. Sein Name ist untrennbar mit unserer Club-Geschichte verbunden, seine Arbeit und sein Einsatz sind einzigartig im deutschen Profi-Basketball“, so Gründer und Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll, der 2008 den unkonventionellen Jungspund aus Hagen an die Donau gelotst hatte. „Das sind Geschichten, die so nur der Sport schreiben kann.“

Das „Jersey Retirement“ von Per Günthers Nummer 6 ist das erste in der Geschichte von Ratiopharm Ulm und wird am Samstag, den 27. Januar beim Heimspiel gegen die Tigers aus Tübingen gebührend gefeiert. Mit seinem Trikot unter dem Dach bleibt der ehemalige Ulmer Spielmacher seinem Club und seinen Fans für immer verbunden.

Der Traditionalist wählt das Traditions-Derby

Per hatte vom Club die freie Auswahl bekommen, bei welchem Heimspiel die Zeremonie abgehalten werden soll und sich fürs Derby gegen Tübingen entschieden: „Dieses Spiel ist für den Club, die Fans – und war auch für mich – immer etwas ganz Besonderes. Ich verbinde damit viele unvergessliche Augenblicke. Es ist großartig, dass es die Tübinger pünktlich zurück in die erste Liga geschafft haben. Natürlich bedeutet es mir viel, dass mir als erstem Spieler der Ulmer Basketballgeschichte diese Ehre zu Teil wird. Ich freue mich sehr darauf, in die ratiopharm arena zurückzukehren, Fans, Bekannte, Freunde und Wegbegleiter wiederzusehen.“

Der ewige Günther

Per Günther hat seine Basketballkarriere vor eineinhalb Jahren nach dem Playoff-Viertelfinale gegen Ludwigsburg unter tosendem Applaus, begleitet von vielen Tränen beendet. Er spielte von 2008 bis 2022 ununterbrochen für Ratiopharm Ulm, wurde zweimal Vizemeister, stand zweimal im Pokalfinale und wurde fünfmal in Folge von den deutschen Basketballfans zum beliebtesten Spieler der Liga gewählt. Per spielte unglaubliche 500-mal für seine Ulmer, erzielte 4499 Punkte und verteilte 1556 Assists. Mit ihm als Point Guard stellte Ratiopharm Ulm in der Saison 16/17 den nach wie vor ungebrochenen Rekord von 27 BBL-Siegen in Folge auf. Während seiner Zeit an der Donau heiratete der geborene Gießener seine Jugendliebe Leonie, beide Söhne kamen hier zur Welt. Mittlerweile ist Familie Günther nach Hamburg umgezogen. Per ist dem Basketball treu geblieben und bereichert die Übertragungen von Länderspielen und EuroLeague als genauso fachkundiger wie eloquenter Experte. Zuletzt war er gemeinsam mit dem Team von MagentaTV für die Berichterstattung von der Basketball-Europameisterschaft 2022 für den deutschen Fernsehpreis nominiert.

Lange Tradition – Premiere für die Ulmer

Die Tradition, Rückennummern verdienter Spieler nicht mehr zu vergeben, kommt aus den Nordamerikanischen Ligen für Basketball, American Football und Eishockey. Die erste Rückennummer, die offiziell in den Ruhestand versetzt wurde, war auch eine „6“ – 1934 wurde Ace Bailey vom NHL-Team der Toronto Maple Leafs als erstem Sportler diese Ehre zuteil.

Viele Basketballfans haben sicher noch den letzten Sommer vor Augen, als das Nationalmannschaftstrikot mit der 14 von Dirk Nowitzki, beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft, feierlich unters Dach der Kölnarena gezogen wurde.

Beim deutschen Meister wurde seit Clubgründung 2001 noch kein Spieler derartig geehrt. Damit teilt sich Per Günthers Trikot mit der Nummer 6 die Decke der Ratiopharm Arena lediglich mit dem Meisterschaftsbanner 2023