Der FC Augsburg empfängt den VfB freitagabends- DFL terminiert Spiele

Der Fahrplan bis zum Saisonende steht: Am Mittwochnachmittag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Spieltage 31 bis 33 terminiert.

Am Samstag, 27. April, (15.30 Uhr) empfängt der FC Augsburg den SV Werder Bremen, eine Woche später treten die Fuggerstädter zur gleichen Anstoßzeit bei Borussia Dortmund (Samstag, 4. Mai, 15.30 Uhr) an. Das letzte Heimspiel der Saison bestreitet die Elf von Jess Thorup an einem Freitagabend – am 33. Spieltag (10. Mai, 20.30 Uhr) gastiert der VfB Stuttgart in der WWK ARENA.

Zum Saisonfinale am 34. Spieltag (Samstag, 18. Mai, 15.30 Uhr) finden alle Partien zeitgleich statt. Dann trifft der FC Augsburg auswärts auf den aktuellen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen.

Über den Beginn der jeweiligen Vorverkaufszeiträume wird gesondert informiert.