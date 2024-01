Der FC Augsburg gibt Zehnter nach Paderborn ab

Bei den Profis feierte FCA-Nachwuchsspieler Aaron Zehnter in der vergangenen Saison sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal jeweils mit Kurzeinsätzen sein Debüt.

Zu weiteren Einsätzen kam er bei der Konkurrenz auf seiner Position von Mads Pedersen und Iago bisher nicht. Vielmehr gehört der 19-jährige Linksverteidiger zum Stammpersonal der U23 in der Regionalliga Bayern, in der er in 16 von 21 möglichen Spielen auflief. Nun wagt Zehnter, der 2019 aus der Jugend der Würzburger Kickers nach Augsburg kam, den Sprung in die 2. Bundesliga. Er wechselt mit sofortiger Wirkung zum SC Paderborn. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Der FCA hat mir eine Perspektive aufgezeigt, wie meine individuelle Förderung und weitere Entwicklung aussehen können, um langfristig dem Profikader des FCA angehören zu können. Es ehrt mich, dass der FCA mein Potenzial sieht, aber ich möchte mit dem Wechsel die Chance ergreifen, mich als festes Teammitglied eines Klubs in der 2. Bundesliga weiterzuentwickeln“, begründet Aaron Zehnter seinen Wechselwunsch.

Gute Lösung mit dem SC Paderborn gefunden

„Auch wenn wir einem eigenen Nachwuchsspieler gerne die nötige Zeit gegeben hätten, sich weiter an unser Profiteam heranzuarbeiten, respektieren wir, dass Aaron seinen Vertrag nicht verlängern möchte und den Wechselwunsch zu diesem Zeitpunkt. Da Aaron schon jetzt den Weg in die 2. Bundesliga gehen kann und dort eine bessere Zukunftsperspektive sieht, haben wir mit dem SC Paderborn eine gute Lösung gefunden“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. „Natürlich freut es uns auch, dass wir einem weiteren FCA-Nachwuchsspieler den Sprung in den Profifußball ermöglichen können. Wir wünschen Aaron viel Erfolg und alles Gute auf seinem weiteren Fußballweg.“

Beim FCA feierte Aaron Zehnter mit der U19 in der Saison 2021/22 den Staffelsieg in der A-Junioren- Bundesliga Süd/Südwest und spielte im Halbfinale um den Einzug in das Finale zur Deutschen Meis- terschaft, wo das Team an Hertha BSC scheiterte. Außerdem schaffte Zehnter beim FCA den Sprung in die deutschen U18- und U19 Nationalmannschaften.