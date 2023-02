Der FC Augsburg kann auf beste Stimmung hoffen – Heimspiel gegen Werder Bremen ausverkauft

Der FC Augsburg ist in diesem Jahr zu Hause ungeschlagen, dies honorieren die Fans. Das Heimspiel gegen Werder Bremen am kommenden Samstag ist ausverkauft.





Dreimal 1:0 vor eigenem Publikum, der FC Augsburg ist in 2023 in Heimspielen ungeschlagen. Die Fans zeigen sich trotz der schwachen Auswärtsleistungen begeistert und strömen auch am kommenden Samstag, 4. März, (15.30 Uhr) wieder in die WWK Arena. Die Partie gegen Werder Bremen ist restlos ausverkauft.

Wer jetzt noch dabei sein möchte, kann nur noch darauf hoffen über die FCA-Ticketbörse, in der Dauerkartenbesitzer ihre Dauerkarten für Einzelspiele zum Verkauf anbieten können, ein Ticket für die Partie gegen den Tabellenneunten zu ergattern.

Auch das Heimspiel zwei Wochen später wird wohl ausverkauft sein. Für das kommende Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 18. März, 15.30 Uhr) sind bereits jetzt nur noch wenige Sitzplatzkarten verfügbar.

Die Heimspiele gegen den 1. FC Köln, den VfB Stuttgart, Union Berlin



und Borussia Dortmund sind noch nicht genau terminiert, der Verkaufsstart beginnt nach der genauen Ansetzung.