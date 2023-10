Der FC Augsburg möchte gegen Wolfsburg den nächsten kleinen Schritt gehen

Nach dem Auswärtserfolg in Heidenheim ist das Selbstvertrauen zurück beim FC Augsburg. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg möchte man am Samstag den nächsten kleinen Schritt gehen und mit einer ähnlichen Leistung den Sieg vor eigenem Publikum wiederholen.

Es waren ungewohnte Bilder, als die Mannschaft des FC Augsburg am Sonntagabend in Heidenheim vor dem eigenen Fanblock standen und mit dem Team feierten. Der FCA hatte mit im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Jess Thorup gewonnen. Es war erst der zweite Sieg im achten Saisonspiel, der erste Auswärtssieg seit über einem Jahr. Auf der Alb war vieles auf dem Weg zum Erfolg gelungen, manches bedarf noch deutlicher Verbesserung. Wieder einmal hatte Augsburg die erste halbe Stunde verpennt, lag früh mit zwei Toren in Rückstand. „Das habe ich erkannt, wir haben das gleich nach dem Spiel und auch heute nochmals angesprochen“, Thorup sieht Verbesserungspotential. Auch wenn man am Samstag gegen Wolfsburg (15:30 Uhr) mit einer offensiven Grundidee zu rechnen kann, möchte er dieses Mal ein „cleen sheet“ sehen und erstmals in dieser Spielzeit ohne Gegentreffer bleiben. Alle Spieler müssen sich deshalb an der Defensivarbeit beteiligen, um den VfL-Angriff um den starken Dänen Jonas Wind (bereits 7 Tore) nicht aufkommen zu lassen.

Weiter kleine Schritte gehen

Mit einem Sieg könnte der FCA zu den nur einen Rang vor ihnen liegenden Niedersachsen aufschließen. Die Möglichkeiten scheinen da. Die Mannschaft von Trainer Nico Kovac verlor nach einem guten Saisonstart zuletzt drei der letzten vier Bundesligaspiele. In Dortmund und Stuttgart, sowie im eigenen Stadion gegen Leverkusen geb es Niederlagen. Dennoch ist Wolfsburg ein gutes Team mit Ansprüchen auf einen Platz im Europapokal. Ganz in diese Richtung möchte Augsburg neuer Chefcoach selbst noch nicht blicken: „Wir müssen kleine Schritte gehen. In Heidenheim war ein erster Schritt, jetzt müssen wir zeigen, dass wir das mehrfach machen können“ und weiter „Wir spielen zu Hause. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir den Glauben und das Selbstvertrauen haben“

Wenn Glaube wieder Berge versetzt und die Mannschaft erneut an ihre Leistungsgrenzen gehen kann, dann ist der zweite Heimsieg durchaus drin. Die breite Brust ist nach dem Trainerwechsel und den ersten Erfolg unter neuer Führung wieder zurückgekehrt. Der Heimbereich ist ausverkauft, es ist alles angerichtet für die nächste Party vor dem Fanblock.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Rexhbecaj, Dorsch, Jensen, Michel, Demirovic Tietz