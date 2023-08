Der FC Augsburg möchte „herben Dämpfer“ mit erfolgreichem Saisonstart gegen Mönchengladbach vergessen machen

Der FC Augsburg startet am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga-Saison, dabei muss vieles besser werden.

Bereits zum dritten Mal in 2023 wird der FC Augsburg in diesem Kalenderjahr gegen Borussia Dortmund antreten müssen. Beim letzten Aufeinandertreffen zitterte sich die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen am letzten Spieltag am Niederrhein zum Klassenerhalt (0:2). Jetzt sieht man sich bereits zum Saisonauftakt wieder.

Nach dem enttäuschenden Pokalauftritt in Unterhaching muss sich dabei beim FC Augsburg so einiges ändern. Nach einer durchaus ordentlichen Vorbereitung hatte man beim Drittligisten so vieles vermissen lassen. „Das, was letzten Sonntag passiert ist, das darf uns nicht passieren, das ist inakzeptabel.“ Ideenlos und ohne den nötigen Biss flogen die Schwaben bereits in der ersten Runde aus dem Wettbewerb. Als „herben Dämpfer“, für die gute Stimmung der letzten Wochen bezeichnet Maaßen das Ausscheiden. Der Fußballlehrer erwartet von seiner jungen Mannschaft nun eine Reaktion. „Rückschläge sind Teil einer Entwicklung, wir müssen die Lehren daraus ziehen.“ In dieser Entwicklung steht der spielerische Ansatz im Mittelpunkt, kurze Pässe und ein geordneter Spielaufbau stehen im Fokus des „System Maaßen“, in Unterhaching konnte so noch keine Wirkung erzielt werden. Zeit sich zu versuchen bleibt jetzt keine mehr, der Ligaauftakt hat es in sich. Eine eingespielte Formation könnte da helfen, doch gerade jetzt muss Maaßen das Team auf mehreren Positionen umstellen.

Einige Umstellungen zu erwarten

Im Defensivverbund werden ihm am Samstag Pfeiffer und Gumny mit Rotsperren fehlen. Der gegen Haching erschreckend schwache Colina wird wohl aus der Startelf fliegen, Iago ist für ihn aber keine Alternative. Obwohl nicht verletzt, wird er wohl nicht im Aufgebot stehen. Der Brasilianer trainierte nicht mit der Mannschaft, wurde zuletzt immer wieder als Wechselkandidat genannt. Auch der zuletzt erkrankte Maier steht wohl nicht zur Verfügung. Weitere Umstellungen sind nicht nach der Pokal-Enttäuschung wahrscheinlich.

Auch Gladbach im Umbruch

Wofür es so gegen die ebenfalls im Umbruch befindlichen Fohlen reichen wird, wird sich zeigen müssen. Ohne Stindl (KSC), Thuram (Inter Mailand), Bensebaini (Dortmund) und Hofmann (Leverkusen) steht Mönchengladbach unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane nach zwei enttäuschenden Spielzeiten vor einem Neuanfang. Wie beim FCA setzt man bei Gladbach dabei besonders auf junge Kräfte. „Kurz vor dem Bundesligastart empfinden wir alle eine große Vorfreude. Es wird entscheidend sein, das Zweikampfniveau von Augsburg anzunehmen und dagegenzuhalten.“, so der Schweizer Coach (neu für Farke).

Dies nimmt sich auch der FC Augsburg vor. Gegen die spielstarken Gäste wird es besonders auf die Einsatz- und Laufbereitschaft eines jeden Spielers ankommen. Maaßen: „Wir wollen und wir brauchen unbedingt einen positiven Saisonstart und werden alles dafür tun“

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Engels, Bauer, Uduokhai, Pedersen – Breithaupt, Dorsch – Vargas, Demirovic – Beljo, Michel