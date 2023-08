Der FC Augsburg muss zum „Spezialspiel“ beim FC Bayern München

Für den FC Augsburg steht nach dem ordentlichen Remis zum Saisonauftakt an diesem Sonntag bereits das Freistaat-Derby beim FC Bayern München an, nicht nur für FCA-Coach Enrico Maaßen ein „Spezialspiel“.

Wenn es nach FC Augsburg-Cheftrainer Enrico Maaßen geht, steht für seine Mannschaft am Sonntagabend (17:30 Uhr) ein „Spezialspiel“, bei dem es gegen ein Team mit spezieller Qualität um „Spezialpunkte“ geht. Gut möglich (wenn auch nicht wahrscheinlich), dass er mit Blick auf das Spiel gegen den direkten Gegner Bochum in der kommenden Woche dabei auch eine „Spezilaufstellung“ in die Partie gegen den Meister gehen wird. Auch wenn die Kräfteverhältnisse im Duell mit dem FC Bayern natürlich klar verteilt scheinen, möchte Maaßen logischerweise dennoch versuchen etwas Zählbares in der Landeshauptstadt zu holen. „Wir wollen Ihnen auf den Sack gehen, nervig sein. Das ist die einzige Möglichkeit, um dort etwas mitzunehmen“

Mehr als Augsburg gegen Kane

Der FCA muss, um eine Chance zu haben, die ordentliche Offensivleistung aus 1. Spieltag gegen Mönchengladbach (4:4) mitbringen und die defensiven Schwächen abstellen. Gerade auf die Hintermannschaft wird es ankommen, wenn es gegen den bestens aufgelegte Offensivreihe um Sane, Coman oder den 100-Millionen-Euro-Neuzugang Harry Kane gehen wird. Auch wenn der Engländer nochmals eine Verbesserung der Qualität in die bereits starke Münchener Mannschaft bringt, will Maaßen sein Spiel nicht besonders ausrichten. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden seine Spieler aber dennoch ein besonderes Augenmerk auf den Kapitän der englischen Nationalmannschaft haben.

Berisha mit Startgarantie

Doch auch auf der anderen Seite des Spielfeldes haben die Oberbayern sich weiter verstärkt, Min-jae Kim (26/aus Neapel) soll heute dafür sorgen, dass Mergim Berisha seine Bayern-Quote nicht fortsetzen kann. Im letzten Jahr hatte sich der Augsburg-Angreifer gerade durch Auftritte gegen den FCB in das Schaufenster und auf den Zettel von Nationaltrainer Flick gesetzt. Zum von ihm angestrebten Wechsel zu einem ambitionierteren Club ist es bisher nicht gekommen, weshalb Berisha für das Spiel am Sonntag eine Einsatzgarantie im rot-grün-weißen Trikot ausgesprochen bekommen hat. Vielleicht kann dem Nationalspieler ja dann ein ähnliches Kunststück, wie im Hinspiel der letzten Saison gelingen, als er den 1:0-Siegtreffer für den FC Augsburg erzielen konnte?

Während die Augsburger wieder auf den Angreifer bauen können, werden Verteidiger Pfeiffer (Rotsperre), werden die zuletzt erkrankten Gumny (Magen-Darm) und Vargas (Fieber) möglicherweise fehlen, Gouweleeuw ist nach Verletzung erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ob mit oder ohne diese Spieler, Augsburg braucht einen perfekten Tag, um in diesem Spezialspiel zu punkten.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies – Goretzka, Kimmich – Sané, Müller, Coman – Kane

FC Augsburg: Dahmen – Engels, Bauer, Uduokhai, Pedersen – Rexhbecaj, Dorsch – Vargas, Demirovic – Michel, Berisha