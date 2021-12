Der FC Augsburg präsentiert einen Adventskalender mit attraktiven Preisen

Nachdem am Sonntag die Vorweihnachtszeit mit dem ersten Advent eingeläutet wurde, startet diese Woche wieder der traditionelle FCA-Adventskalender. Ab Mittwoch, 1. Dezember, können Anhänger der Fuggerstädter jeden Tag online attraktive Preise gewinnen.

Der Adventskalender ist wie gewohnt in der FCA-App sowie unter https://fca07.com/Adventskalender erreichbar. Über die Social-Media-Kanäle des FC Augsburg (Facebook, Instagram, Twitter) kündigt der FCA die jeweiligen Türchen täglich an. Fans können mit der Teilnahme attraktive Preise von FCA-Partnern gewinnen. Um in den Lostopf zu kommen und so die Chance auf den Gewinn zu haben, reicht das Öffnen des Türchens – und schon nimmt man an der Verlosung des jeweiligen Tagespreises teil.

Wer die FCA-App noch nicht hat, kann sie sich im Apple oder Google Play Store downloaden. Danach genügt es, sich nach Klick auf das jeweilige Türchen mit Vorname, Nachname und einer gültigen E-Mail-Adresse (wird benötigt, um den Gewinner zu kontaktieren) anzumelden.

Auf alle Teilnehmer warten attraktive Preise, die täglich von den FCA-Profis vorgestellt werden. Die Gewinne wurden von folgenden Partnern zur Verfügung gestellt: Audi Zentrum Augsburg, BIG Jump Entertainment Park, Chicco, City-Galerie Augsburg, DR. GRANDEL, Eckerle, Flow Sports, jumpers fitness, KlimaShop!, Leonardo Hotels, pad home design concept, PCI, phone&more, PIZZA AVANTI, Radlbauer, Schönegger Käse-Alm, Schuster Klima Lüftung, Selgros Cash & Carry, Thüros, VR-Bank und die WWK Versicherungen.