Der FC Augsburg startet den Vorverkauf für die letzten Heimspiele

Den FCA im Saisonendspurt unterstützen – am Dienstag, 26. März, (12.00 Uhr) startet der exklusive Mitglieder-Vorverkauf für die letzten beiden Bundesliga-Heimspiele gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 27. April, 15.30 Uhr) und gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 10. Mai, 20.30 Uhr). Bis Freitag, 5. April, (12.00 Uhr) können sich FCA-Mitglieder bis zu vier Tickets sichern, anschließend beginnt für das Heimspiel gegen Bremen der freie Vorverkauf.

Für das Freitagabendspiel gegen Stuttgart wird es keinen freien Vorverkauf geben, stattdessen startet – je nach Verfügbarkeit – ab Freitag, 5. April, (12.00 Uhr) ein Vorverkauf für alle Fans, die bereits im Onlineshop registriert sind und in der Vergangenheit schon Tickets erworben haben.

Zum Vorverkaufsstart gibt es Tageskarten in allen Kategorien, inklusive Stehplatz und Augsburger Allgemeine-Familienblock. Tickets sind über den Onlineshop, die FCA-Geschäftsstelle, den FCA 1907 Store, die VR-Bank-Filiale in der Annastraße, über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz) sowie an allen Kartenverkaufsstellen der Augsburger Allgemeinen erhältlich.

Für das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen gilt die Preisliste der Kategorie B, für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart die Preisliste der Kategorie A.

Tickets für Köln und Union Berlin im freien Vorverkauf

Der freie Vorverkauf für das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 31. März, 15.30 Uhr) sowie für das Duell mit dem 1. FC Union Berlin (Freitag, 12. April, 20.30 Uhr) ist bereits in vollem Gange. Während der Stehplatzbereich ausverkauft ist, sind für beide Partien noch Sitzplatztickets in allen Kategorien verfügbar.

Beim Heimspiel gegen Köln, das im Rahmen einer „Grünen Woche“ als Aktionsspieltag ausgetragen wird, können sich Familien vergünstigte Erwachsenentickets und Kindertickets sichern – in der Kategorie 2 ist ein „Ticket-Bundle“ (Erwachsener + Kind) für 39 Euro, in der Kategorie 3 für 30 Euro erhältlich. Darüber hinaus können zusätzliche Kinderkarten für je 14 Euro (Kategorie 2) bzw. 10 Euro (Kategorie 3) gebucht werden.

KidsClub-Verlosung: Schiri-Eskorte und Fahnenkids

Der FCA kann zu den jeweiligen Heimspielen an seine KidsClub-Mitglieder exklusiv zwei bzw. drei Plätze für die Schiri-Einlaufeskorte sowie zusätzlich zwei Fahnenkids verlosen. Hand in Hand führen die Schiri-Kids, zusammen mit den Schiedsrichtern, die beiden Mannschaften auf den Platz. Die zwei Fahnenkids folgen dem FCA und der Gastmannschaft mit der jeweiligen Vereinsfahne auf den grünen Rasen. Zudem erhalten alle Gewinner je zwei Freikarten – für sich und eine erwachsene Begleitperson – um anschließend das Spiel live im Stadion verfolgen zu können.

Die Anmeldung erfolgt über den Onlineshop des FCA.