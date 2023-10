Der FC Augsburg stellt Trainer Enrico Maaßen frei

Der FC Augsburg hat auf den Negativtrend der letzten Monate reagiert und Trainer Enrico Maaßen freigestellt. Der Name des Nachfolgers wurde noch nicht bekannt.

„Der Trend geht nach unten“, hatte FC Augsburg-Sportdirektor Marinko Jurendic nach der Heimniederlage gegen Aufsteiger Darmstadt 98 am vergangenen Sonntag mit Blick auf die sportliche Entwicklung der letzten Monate ausgesprochen, was viele dachte. Die Niederlage und besonders die Art, wie die Mannschaft in diesem Spiel aufgetreten war, hatten wohl endgültig den letzten Kredit verspielt.

Man wolle die Entwicklung von Spiel zu Spiel beurteilen, hieß es lange, mit der Mainz-Partie begannen die „Spiele der Wahrheit“ und diese ist, dass der FCA deutlich seinen Erwartungen hinterherläuft. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld sollte es in dieser Saison werden, danach sieht aktuell gar nichts aus. Die Abwärtsspirale zeigte aber nicht erst seit den ersten sieben Spielen der neuen Saison mit nur fünf Punkten nach unten, schon in der Rückrunde der letzten Spielzeit waren die Darbietungen oft dürftig. Eine Entwicklung der jungen, neu zusammengestellten Truppe war zu selten spürbar geworden. Nach dem Pokalaus mit dem Horrorspiel bei Drittligaaufsteiger Unterhaching begannen die Alarmglocken lauter zu läuten, als weiterhin keine Besserung in Sicht war und Fürsprecher Stefan Reuter seinen Geschäftsführerposten abgegeben hatte, stand Enrico Maaßen im Zentrum der Kritik. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Team in einem enormen Umbruch steckt. Innerhalb von zwei Jahren wurde der gesamte Kader auf den Kopf gestellt und ein Generationswechsel vollzogen. Viele junge und unerfahrene Spieler und ein junger Trainer ohne Bundesligaerfahrung, eine Kombination, die von der damaligen sportlichen Führung um Reuter bewusst eingegangen wurde. Auch das neue Präsidium wollte einen frischen Weg mit entwicklungsfähigen Akteuren beschreiten, ein Projekt, dass für den Moment nicht aufging.

Maaßen schafft es nicht den Trend zu brechen

Ein Jahr wartet man schon auf einen Auswärtssieg. Nachdem der FCA gegen engagierte, aber limitierte Darmstädter auch vor eigenem Publikum einen „Wirkungstreffer“ standen die Zeichen bereits am Samstag auf Abschied. Jurendic hatte eine intensive Aufarbeitung angekündigt, Geschäftsführer Michael Ströll machte einen gezeichneten Eindruck auf dem Weg Richtung Kabine. Spätestens als Enrico Maaßen die Niederlage in der Pressekonferenz mit brüchiger Stimme erklären musste, schienen die nächsten Schritte schon auf dem Weg. Die Aufarbeitung am vergangenen Wochenende hatte nun letztendlich tatsächlich den erwarteten Entschluss gebracht: Maaßen ist nicht mehr Cheftrainer beim FC Augsburg. „Nach offenen Gesprächen mit Enrico Maaßen sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen. Leider ist es Enno und der Mannschaft trotz großem Einsatz und intensiver Arbeit nicht gelungen, den Trend zu brechen und die angestrebte Entwicklung erfolgreich auf den Platz zu bringen“, begründet Sportdirektor Jurendic den Schritt.Seine erste Bundesligastation hatte er vor der letzten Spielzeit angetreten, nachdem ihn der FCA aus seinem Vertrag aus der Funktion als Coach der Drittligamannschaft von Borussia Dortmund abgelöst hatte. „Ich bin natürlich enttäuscht über diese Entscheidung, weil ich überzeugt davon bin, dass wir gemeinsam den Umschwung geschafft hätten“, so der enttäuschte Enrico Maaßen.

Wer auf den 39-Jährigen an der Seitenlinie der Schwaben folgt, wurde noch nicht verkündet. Als einer der Favoriten gilt Andre Breitenreiter, der gemeinsam mit Jurendic vor zwei Spielzeiten mit dem FC Zürich Meister in der Schweiz wurde. Auch der Name Oliver Glasner (früher Eintracht Frankfurt, Wolfsburg) wird immer wieder genannt, der Salzburger dürfte aber eine teure Alternative sein. Auf der Liste stehen dürfte auch der Europameister von 1996 Stefan Kuntz stehen. Der frühere Nationalspieler war zuletzt als Nationaltrainer der Türkei entlassen worden, zuvor gewann er 2021 mit der deutschen U21 den EM-Titel. Er würde aus dieser Zeit mit Dahmen, Dorsch und Maier bereits drei Spieler kennen, die auch im Teamkorsett des FCA eine Rolle spielen sollen. Interimsweise betreut U23-Coach Tobias Strobl die Profis. Voraussichtlich sitzt er auch am Donnerstag beim nicht öffentlichen Test gegen den 1.FC Nürnberg auf der Bank.