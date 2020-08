Der FC Augsburg testet fünfmal gegen bayerische Gegner

Der FCA bestreitet im August fünf Testspiele gegen bayerische Gegner. Aufgrund der Corona-Beschränkungen finden diese allerdings ohne Zuschauer statt.

Am Montag ist der FCA in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Bereits am Samstag, 8. August, steht das erste Testspiel auf dem Trainingsplan. Am Tag der Vereinsgründung treten die Fuggerstädter gegen den SV Heimstetten an. Die Partie gegen den Regionalligisten beginnt um 15.30 Uhr und findet aufgrund der Auswirkungen der Corona-Ausbreitung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.FCA-Fans müssen aber nicht auf das Spiel verzichten. Im neuen FCA TV auf der FCA-Webseite www.fcaugsburg.de ist ein Live-Stream der Begegnung zu sehen. Das gilt für alle Testspiele, die der FCA im Rahmen der Vorbereitung austragen wird. Zum Start ist ein Abo mit einem Sonderangebot erhältlich.

Im Rahmen der Vorbereitung stehen weitere Testspiele fest. So trifft der FCA am Mittwoch, 12. August, auf die SpVgg Unterhaching, bei der Aufstiegsheld Stephan Hain mittlerweile spielt. Drei Tage später (Samstag,15. August) sind die Fuggerstädter beim 1. FC Nürnberg zu Gast.

In der Woche darauf testet das Team von Trainer Heiko Herrlich am Donnerstag, 20. August, gegen Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München. Ende August trifft der FCA am Samstag, 29. August, auf den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg, bei dem Herrlich von 2016 bis 2017 mit zwei Aufstiegen in eineinhalb Jahren von der vierten in die zweite Liga als Trainer erfolgreich arbeitete.

Die genauen Anstoßzeiten werden im Detail noch kurzfristig zwischen den Vereinen abgestimmt. Die Begegnungen müssen alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, werden aber in einem Live- Stream auf www.fcaugsburg.de im FCA TV zu sehen sein.

Die FCA-Testspiele im Überblick:

Samstag, 8. August: SV Heimstetten – FCA

Mittwoch, 12. August: SpVgg Unterhaching – FCA

Samstag, 15. August: 1. FC Nürnberg – FCA

Donnerstag, 20. August: Türkgücü München – FCA

Samstag, 29. August: SSV Jahn Regensburg – FCA