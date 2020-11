Der FC Augsburg testet in der Länderspielpause gegen Karlsruhe

Am kommenden Samstag, 7. November, (15.30 Uhr) empfängt der FC Augsburg Hertha BSC in der WWK ARENA. Danach steht eine Länderspielpause an. Doch auch in dieser Phase wird der FCA im Rhythmus bleiben, denn das Team von Trainer Heiko Herrlich bestreitet am Donnerstag, 12. November, ein Testspiel gegen den Karlsruher SC. Anpfiff der Partie gegen den Zweitligisten ist um 14.00 Uhr.

Die Partie findet aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dennoch können Fans die Partie verfolgen. Das gesamte Spiel gegen den KSC ist im FCA TV unter www.fcaugsburg.de im Livestream sowie anschließend als Relive zu sehen. Außerdem wird es im FCA TV im Nachgang eine Highlight-Zusammenfassung sowie Stimmen zur Partie geben.

Nachdem der Karlsruher SC in der vergangenen Saison als Aufsteiger den Klassenerhalt feiern durfte, war der Start in die neue Zweitligaspielzeit durchwachsen. Auf das knappe Erstrunden-Aus im DFB-Pokal (0:1 gegen Union Berlin) folgten in der Liga gegen Hannover (0:2), Bochum (0:1) und Regensburg (0:1) drei Niederlagen, gegen Sandhausen (3:0) und Nürnberg (1:1) fuhr der KSC die ersten Punkte ein. Zuletzt unterlagen die Badener Darmstadt (3:4) und finden sich damit aktuell mit vier Zählern auf Platz 17 wieder.

Vor der Länderspielpause tritt der KSC noch beim FC St. Pauli an (Sonntag, 8. November, 13.30 Uhr).