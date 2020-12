Der FC Augsburg verliert mit 1:3 in Hoffenheim

Im Montagsspiel der Bundesliga setzte es für den FC Augsburg eine verdiente 1:3 Niederlage in Hoffenheim. Der FCA gleicht zunächst nach Rückstand aus und wird dann nach der Pause eiskalt erwischt.

FCA-Trainer Heiko Herrlich tauschte im Vergleich zum 1:1 gegen Freiburg viermal: Framberger, Suchy, Gruezo und Gregoritsch starteten für Gumny, Khedira (beide Bank), Iago (verletzt) und Hahn (COVID-19). Die Hoffenheimer, die sich am Donnerstag mit einem 0:0 gegen Roter Stern Belgrad den Gruppensieg in der Europa League gesichert hatten, kamen etwas besser in die Partie und gingen direkt mit der ersten Chance in Führung. Ex-FCA-Profi Kevin Vogt hatte den Angriff mit einem weiten Ball und viel Übersicht eingeleitet. Framberger konnte Baumgartner auf seiner Seite nicht stellen und dessen Flanke auf den zweiten Pfosten köpfte Grillitsch ohne Mühe zum 1:0 ein (17.).

Augsburg kommt zurück

Hoffenheim war jetzt drauf und dran nachzulegen. Die Schwaben konnten sich beim glänzend parierenden Gikiewicz bedanken, dass es weiter nur 1:0 stand. Offensiv traten die Schwaben in der Phase kaum in Erscheinung und Caligiuris Ausgleichtreffer war umso überraschender (31.). Gregoritsch hatte eine schöne Flanke von links in die Mitte gebracht und im Strafraum setzte sich Caligiuri beim Kopfball gegen Sessegnon durch.

Doppelschlag nach der Pause

Der FCA war zurück im Spiel und bis zur Halbzeit hatten beide Teams in einem offenen Spiel ihre Chancen. Das nächste Tor fiel kurz nach dem Wiederanpfiff. Den Beginn der zweiten Hälfte verschliefen die Rot-grün-weißen total. Gerade mal 30 Sekunden waren gespielt als Bebou per Kopf auf Grillitsch verlängerte und der Österreicher mit seinemzweiten Treffer die Kugel stark ins linke Eck einschob (46.). Den Fehlsart in den zweiten Durchgang zementierte Bebous Treffer zum 3:1 (50.).

Die Rot-grün-weißen hatten den spielstarken Hausherren kaum etwas entgegenzusetzen. Gregoritsch traff nach 59 Minuten zwar zum vermeintlichen 2:3, stand aber klar im Abseits und der treffer zählte ebensowenig wie Kramarics mutmaßlichen Treffer zum 4:1. Den Willen konnte man den Schwaben nie absprechen und Herrlich brachte mit Marco Richter für Gregoritsch und Gumny für Framberger noch zwei frische Kräfte in die Partie. Den Umschwung brachen sie jedoch nicht mehr. Den Schwaben gelang es kaum gefährliche Torszenen zu kreieren und folgerichtig blieb es bei der verdienten 1:3 Auswärtsniederlage.

FC Augsburg: Gikiewicz – Framberger (72. Gumny), Gouweleeuw, Suchy, Uduokhai – Strobl, Gruezo, Caligiuri, Vargas – Niederlechner (61. Richter), Gregoritsch

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann – Posch, Vogt, Nordtveit, Sessegnon – Samassekou, Rudy (69. Skov), Baumgartner (89. Gacinovic), Grillitsch – Bebou, Kramaric

Tore: 1:0 Grillitsch (17.); 1:1 Caligiuri (31.): 2:1 Grillitsch (46.); 3:1 Bebou (50.)

Gelbe Karten: Gumny

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

Video-Assistentin: Bibiana Steinhaus (Langenhagen)

Zuschauer: keine Zuschauer erlaubt