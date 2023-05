Der FC Augsburg verliert mit 2:3 in Bochum und muss weiter in den Rückspiegel schauen

Die Fuggerstädter reisten am Samstag ins Vonovia-Ruhrstadion nach Bochum, um den möglichen Klassenerhalt fix zu machen. Die Fußballgötter meinten es aber nicht gut mit den Schwaben und sie warten nach dem 2:3 gegen den VfL nun seit zwölf Auswärtsspielen auf einen Dreier in der Fremde.

Die Augsburger, die zuletzt mit einem überraschenden 1:0 gegen Union Berlin Big Points einfuhren, mussten demgegenüber auf Engels verzichten. Der saß eine Gelb-Sperre ab und für ihn feierte Dorsch sein Startelfcomeback. Berisha kehrte ebenfalls zurück und ersetzte den verletzten Vargas (Sprunggelenksverletzung).

Das Spiel startete mit einer wilden Aktion des VfL. Bochum spielte den Ball vom Anstoß weg lang, rückte mit allen Mann nach vorne. Dadurch war Demirovic aber beim Konter ziemlich frei unterwegs und VfL-Keeper Riemann musste weit aus seinem Kasten eilen um in höchster Not zu retten.

Als wenig später Hofmann per Fuß auf die linke Seite zu Antwi-Adjei verlängerte gab es auf der anderen Seite nichts zu retten. Denn der ließ Bauer mit einer Finte locker stehen und zimmerte aus spitzem Winkel das Leder unter die Latte (2.).

Der FCA tat sich schwer gegen die kämpferisch starken Hausherren und das 1:1 durch Maier kam dementsprechend überraschend. Beljo hatte sich gegen Heintz gut durchgesetzt und legte ins Zentrum. Dort war Maier eingelaufen und schob die Kugel flach in die lange Ecke (29.). Vor der Toren passierte bis zur Halbzeit nicht mehr viel und beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend gegenseitig.

Die zweite Halbzeit startete mit eine Glanztat von Keeper Koubek, der eine unfreiwillige Kopfballverlängerung von Uduokhai in höchster Not noch um den Pfosten lenkte. Gegen die nächste unglückliche Abwehraktion von Gouweleeuw war der Tscheche aber machtlos. Gouweleeuw fälsche eine Hereingabe von Andwi-Adjeis unglücklich ins eigene Tor ab (59.).

Der Tiefschlag war noch nicht verdaut, da wurde er zu einem einem Doppelschlag der Bochumer. Gerade zwei Minuten später kam Losilla aus 20 Metern Entfernung zum Abschluss. Der von Rexhbecaj abgefälschte Schuss schlug unhaltbar im Netz von Koubek ein (62.).

Kampflos gaben sich die Rot-grün-weißen aber nicht geschlagen und die Schwaben versuchten bis zum Ende das Spiel zu drehen. Dabei kamen noch Cardona Berisha, Gumny für Bauer, Yeboah für Maier und Renato Veiga für Rexhbecaj ins Spiel und einer der Joker netzte noch zum Anschlusstreffer ein.

Demirovic holte sich die Kugel am Strafraum und spielte in den Rückraum. Dort kam der eingewechselte Yeboah an den Ball und bugsierte ihn aus dem Getümmel über die Linie (85.). Der FCA suchte bis zum Ende seine Chancen, aber der Ausgleich sollte nicht mehr sein.

Der FC Augsburg verpasst damit den Klassenerhalt und muss weiter in der Rückspiegel schauen an den letzten beiden Spieltagen. Sollte Stuttgart morgen gewinnen, schmilzt der Vorsprung auf drei Zähler.

VfL Bochum: Riemann – Janko, Ordets, Masovic, Heintz – Losilla, Stafylidis, P. Förster, Asano, Antwi-Adjei – P. Hofmann

FC Augsburg: Koubek – Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai – Maier, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen, Berisha, Demirovic – Beljo

Tore: 1:0 Antwi-Adjei (2.), 1:1 Maier (29.); 2:1 Gouweleeuw ET (59.); 3:1 Losilla (62.); 3:2 Yeboah (85.)

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)