Der FC Augsburg will im Heimspiel gegen Hoffenheim den nächsten Entwicklungsschritt gehen

Nach drei ungeschlagenen Spielen unter dem neuen Cheftrainer Jess Thorup empfängt der FC Augsburg am Samstagnachmittag die TSG Hoffenheim. Ein weiterer Entwicklungsschritt und die weiteren Punkte sollen dann folgen.

Drei Spiele ist Jess Thorup nun in der Verantwortung beim FC Augsburg, mit zwei Siegen und einem Remis ist er weiter ungeschlagen. Der Däne möchte die erfolgreichste Startserie eines FCA-Bundesligatrainers gerne am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimerfolg gegen Hoffenheim ausbauen. Mit der TSG liegt aber ein dicker Fels im Weg. Der Tabellensechste hatte sich bisher in der Ferne leichter getan, als im eigenen Stadion. Fünfmal musste die Mannschaft von Trainer Matarazzo auf einem fremden Platz antreten, fünfmal ging sie als Sieger vom Feld. 15 von bisher 18 Zähler holten sie dadurch bei Auswärtsspielen.

Die Entwicklung stimmt

Verstecken braucht sich Augsburg deshalb aber noch lange nicht. Die Entwicklung stimmte in den letzten Spielen absolut, auch wenn Thorup noch reichlich Verbesserungspotantial sieht. „Es liegt noch viel Arbeit vor uns – wir wollen eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive finden.“ Sollte sein Team die Vorgaben einhalten können, dann könnte heute zum ersten Mal in dieser Saison das von Thorup so oft beschworene „clean sheet“, als ein Spiel ohne Gegentreffer gelingen. Mit dem Team aus dem Rhein-Neckar-Kreis steht an diesem Spieltag mit ähnlichen Statistikwerten auf der anderen Seite. Zählbares scheint für den FCA absolut im Bereich des Möglichen. Bei optimalem Ausgang des Spieltags könnte in der Tabelle dann ein weiterer Schritt nach oben die Belohnung für die aktuelle Entwicklung sein.

Während Augsburgs Thorup für diese Aufgabe personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann muss Hoffenheim unter anderem auf Mergim Berisha verzichten. Ein unter der Woche erlittener Kreuzbandriss verhindert das Wiedersehen mit dem Offensivspieler.

Die voraussichliche Aufstellung

Dahmen – Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Rexhbecaj, Dorsch -Jensen, Michel, Demirovic – Tietz