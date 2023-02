Beim Duell der Tabellennachbarn geht es für den FC Augsburg in Mainz darum, die aktuell gute Form zu bestätigen.

Der FC Augsburg ist beachtlich in das neue Jahr gestartet. Zwei 1:0-Heimsiege gegen Gladbach und Leverkusen konnten die Schwaben bereits verbuchen, nur in der Fremde konnten sie noch nicht punkten. In Dortmund und Freiburg zeigte die Maaaßen-Truppe aber jeweils ebenfalls ansprechende Leistungen. Wenn sie am Samstag (15:30 Uhr) als Tabellendreizehnter bei den nur einen Rang besser platzierten Mainzern antreten wird, geht es darum, nun auch auswärts Zählbares einzufahren. Die positive Stimmung in Mannschaft und Umfeld sollte dem FCA den nötigen Mut für das Duell mit den Nullfünfern bringen.

Augsburg will Mainz den Karneval vermiesen

Wie Augsburg gelten auch die Rheinhessen als kompromisslos arbeitendes Team, für die Rot-grün-weißen gilt es dagegenzuhalten. Die Hausherren werden nach bisher zwei Niederlagen und ein Remis aus den vier Bundesligaspielen 2023 alles daran setzen, ihrem Anhang zum Auftakt in die heiße Karnevalsphase mit einem Sieg zu beschenken.

Ein besonderer Trumpf sollte dabei Angreifer Karim Onisiwo sein. Der Österreicher konnte zuletzt beim Heimspiel gegen den VfL Bochum gleich dreifach treffen, die Augsburger dürften gewarnt sein. Renato Veiga könnte dazu beitragen, dass der Mainzer Angiffsmotor dieses Mal nicht rund läuft. Der Winterneuzugang von Sporting Lissabon könnte nach abgesessener Sperre im Aufgebot des FCA stehen. In der ersten Elf wird der Portugiese voraussichtlich aber noch nicht stehen. Maaßen dürfte seiner zuletzt so erfolgreichen Mannschaft vertrauen.

Sollte sich Augsburg für die Last-Minute-Niederlage (1:2) aus dem Hinspiel revanchieren können, würde man Mainz in der Tabelle überholen. Der Auftakt in die tollen Tage sollte dem selbsternannten „Karnevalsverein“ damit vermiest werden.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Engels, Rexhbecaj – Maier, Demirovic – Beljo, Berisha