Der FC Augsburg will seine Minisiegesserie im kleinen Schwabenderby gegen Heidenheim ausbauen

Nach zwei Siegen in Folge möchte der FC Augsburg an diesem Samstag die Miniserie ausbauen. Wenn der gute Aufsteiger aus Heidenheim zum kleinen Schwabenderby beim FCA gastiert, dann ist dies aber keine leichte Aufgabe.

Vor 17 Spielen begann die Geschichte von Trainer Jess Thorup beim FC Augsburg mit einem 5:2-Sieg beim 1. FC Heidenheim. An diesem Samstag schließt sich der Kreis. Der Däne trifft vor heimischem Publikum erneut im kleinen Schwabenderby auf den Aufsteiger von der Schwäbischen Alb. 24 Punkte konnte der FCA seit der Thorup-Übernahme sammeln, zuletzt gab es mit dem Sieg über Freiburg (2:1) und dem historischen Erfolg in Darmstadt zwei Siege in Folge. Diese Miniserie wollen die Fuggerstädter heute ausbauen. „Der Fokus liegt auf dem nächsten Spiel, wir wollen den dritten Sieg in Folge!“, gibt der Cheftrainer den Weg vor.

Augsburg zeigt unter Thorup eine klare Entwicklung, nicht nur tabellarisch. Die Spielweise ist stabiler und deutlich attraktiver geworden. Mit einem Erfolg über die Brenzstädter könnten durchaus zarte Ambitionen auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte geäußert werden. Vor den Zirbelnusskickern stehen zuvor aber noch fordernde 90 Minuten.

Heidenheim mit toller Premierensaison

Der Tabellenelfte spielt bisher eine überraschend gute Premierensaison. Mit bisher 28 Punkten ist die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt auf einem guten Weg sich das Ticket für das Oberhaus zu erhalten. Dass ein Erfolg im kleinen Derby den FCH dem Ganzen sehr nahe bringen würde, weiß auch Schmidt: „Das Ziel war es von Anfang an die Klasse zu halten. Wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man, dass wir 28 Punkte haben und der nächste Sieg uns über die 30 Punktemarke bringt. Wir wollen diesen Schritt gehen. Wenn wir das geschafft haben, werden die Chancen immer realistischer, dass wir unser Ziel erreichen können.“

Ein Zähler trennt beide Mannschaften in der Tabelle bisher, wenn es nach Thorup geht, sollten es am Ende des Spieltages vier sein. Trotz des Respekts gegenüber der bisherigen Saisonleistung der Heidenheimer.

Thorup kann für diese Aufgabe weiter auf seine in Darmstadt so erfolgreiche Truppe bauen. Bis auf den weiter rotgesperrten Pedersen und den verletzten Pfeiffer stehen alle Kandidaten auf einen Platz im Aufgebot zur Verfügung. Heidenheim kann wohl wieder auf einen seiner wichtigsten Spieler setzen. Angreifer Jan-Niklas Beste (7 Saisontore) kehrt nach muskulären voraussichtlich wieder in das Team des FCH zurück. Mit etwa 3.000 Schlachtenbummlern im Rücken werden es die Ostwürttemberger den Bayerischen-Schwaben sicher schwer machen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Jakic – Jensen, Maier – Vargas – Demirovic, Tietz