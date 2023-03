Der FC Augsburg will vor eigenem Publikum eine Reaktion zeigen

Der FC Augsburg muss nach dem schwachen Heimspiel in Berlin heute dringend vor eigenem Publikum eine Reaktion zeigen. Spannung liegt im Duell mit Bremen in jedem Fall, hatte das Hinspiel doch für einige Emotionen gesorgt.

Nach dem schwachen Spiel in Berlin bleibt der FC Augsburg in diesem Kalenderjahr ohne Auswärtspunkte. An diesem Samstag muss deshalb mit Blick auf die Tabelle dringend etwas Zählbares geholt werden. „Wir wollen eine Reaktion zeigen nach dem Auswärtsspiel“, erwartet FCA-Coach Maaßen eine Antwort von seiner Mannschaft.

Die Schwaben setzen dabei auf den Heimeffekt, in diesem Jahr ist man in eigener Arena ungeschlagen. Helfen sollen dabei auch die eigenen Fans, das Spiel gegen Werder Bremen ist ausverkauft. „Das ist eine Auszeichnung dafür, wie wir uns in den letzten Heimspielen präsentiert haben“ Eine ähnliche Leistung wird auch gegen das Team von der Weser notwendig sein. Die Mannschaft um den auch in dieser Saison bestens aufgelegten Nationalspieler Niklas Füllkrug (14 Tore) und seinen kongenialen Sturmpartner Marvin Ducksch zeigt sich gerade vor dem gegnerischen Tor sehr effizient. Bremen gelingt es immer wieder aus vergleichsweise wenigen Chancen einiges herauszuholen. Der Lohn: Der SV Werder liegt auf Schlagdistanz zu den Plätzen, die für eine Qualifikation für das internationale Geschäft reichen.

Für den FC Augsburg kommt es darauf, mit großer mannschaftlicher Geschlossenheit diese Situationen zu meistern und die hohe Fehlerquote aus dem Berlin-Spiel abzustellen. FCA-Coach Maaßen muss dabei erneut auf Rexhbecaj und Uduokhai verzichten, beide fehlen verletzt. Dorsch und Bauer könnten in die Startelf rutschen.

In der Hinrunde reichte es für die Rot-grün-weißen nach einem Demirovic-Treffer zu einem knappen Auswärtserfolg. Gikiewicz hatte in der Nachspielzeit einer hochemotionionalen Partie einen Strafstoß von Ducksch pariert und nicht nur den Sieg festgehalten, sondern sich im Anschluss mit Bremens Anhang angelegt. Alles in allem gute Voraussetzungen für einen stimmungsgeladenen Fußballnachmittag an diesem Samstag.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Bauer, Iago – Engels, Dorsch – Maier, Demirovic – Beljo, Berisha