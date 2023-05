Der FC Augsburg zittert sich zum Klassenerhalt – Schwaben brauchen nach Niederlage in Gladbach Schützenhilfe

Der FC Augsburg wollte den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen, nach einem verdienten 0:2 in Mönchengladbach war man auf Schützenhilfe angewiesen. Weil Hoffenheim in Stuttgart punktete, geht der FCA in seine 13. Bundesligasaison.

Erstmals seit zehn Jahren musste der FC Augsburg am letzten Spieltag zittern und bibbern. Die Ausgangslage war klar, um aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen, musste man in Mönchengladbach etwas holen. Dass aus Zählbarem nichts werden sollte, wurde den Schwaben früh klar. Ein einziger langer Ball hebelte Maaßens Taktik mit einer Dreierkette bereits in der dritten Spielminute aus. Thuram hatte den Ball am Strafraum zu Hofmann weitergespielt, der von außen Netz bediente. Vollkommen frei erzielte der U21-Nationalspieler seinen ersten Saisontreffer. Auch in der Folge bekamen die Schwaben Gladbach nur schwer in den Griff. Als Stindl in seinem letzten Spiel für die Borussia nur den Pfosten getroffen hatte, konnte der FCA von Glück reden, nicht noch weiter in Rückstand geraten zu sein.

Gumny sieht Rot

Defensiv standen die Schwaben nach einer frühen Änderung der Ausrichtung besser, in der Offensive fanden sie nicht statt. Von einem Kampf um das Erstligaticket war in der ersten Halbzeit nur wenig zu sehen. Die Fohlenelf wollte sich hingegen offensichtlich mit Anstand aus der Saison verabschieden. Thuram, Stindl und Hofmann hebelten mit einem starken One-Touch-Angriff die gesamte Augsburger Mannschaft aus, Hofmann konnte zum hochverdienten 2:0 einschieben (40.). Nachdem Gumny in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Thuram kurz vor dem Strafraum von den Beinen geholt hatte, musste der FCA die zweiten 45 Minuten mit einem Mann weniger versuchen, die Klasse zu halten.

Maaßen besetzte seine in allen Belangen unterlegene Mannschaft nach der Pause auf zwei Positionen (Bauer für Rexhbecaj, Vargas für Beljo) neu, am Spielverlauf änderte dies zunächst nichts. Während Gladbach das bessere Team im Borussia-Park war, musste Augsburg auf Hoffenheim (in Stuttgart) hoffen. Und diese Rechnung ging auf. Während die Fuggerstädter am Niederrhein erst nach der Hereinnahme von Yeboah etwas mehr Angriffslust ausstrahlten, traf Hoffenheim am Neckar. Das Spiel in Mönchengladbach hatte seinen Wert längst verloren, der bange Blick ging nach Baden-Württemberg. Das 1:1 war für den VfB am Ende zu wenig. Stuttgart muss in die Relegation, der FC Augsburg spielt das 13. Jahr in Folge in der Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach: Omlin – Itakura, Elvedi, Bensebaini – Lainer, Netz (71. Wolf), Weigl, Neuhaus, Stindl – Hofmann, Thuram (71. Plea)

FC Augsburg: Koubek – Gumny, Gouweleeuw, Veiga – Pedersen, Engels, Dorsch, Rexhbecaj (46. Bauer), Maier (58. Yeboah), Demirovic – Beljo (46. Vargas)

Tore: 1:0 Netz (3.), 2:0 Hofmann (40.)

Gelbe Karten: |Pedersen

Rote Karte: Gumny

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)

Zuschauer: 52.186