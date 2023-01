Der FC Memmingen und Mittelfeldspieler Yannick Maurer gehen getrennte Wege.

Nicht mehr beim FC Memmingen dabei ist Yannick Maurer. Wie der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 24-jährigen Mittelfeldspieler im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Maurer absolvierte in dieser Saison 19 Bayernliga-Einsätze. Die eine oder andere Veränderung könnte es bis zum Ende des Winter-Wechselfensters Ende Januar im doch recht großen Kader noch geben, Größeres ist aber nicht geplant. Reinhard hat aber sehr wohl im Blick, was sich bei der Konkurrenz tut. So hat sich Konkurrent TSV Landsberg noch einmal verstärkt. Vom SV Wacker Burghausen kommt mit Nicolas Helmbrecht ein weiterer Ex-Sechziger, der 2019 auch schon ein halbes Jahr für Memmingen gespielt hat. Der TSV 1860 München II verlor Marco Manhardt an den Regionaligisten FV Illertissen.