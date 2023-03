Der FCA und der TSV Rain teilen sich die Punkte

In einem Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten schaffte der TSV Rain durch ein Traumtor des eingewechselten Patrick Högg den verdienten 3:3-Ausgleich, es war zugleich die letzte Aktion des Spiels.

Rains Coach Maximilian Käser veränderte seine Startelf gegenüber dem 0:0 gegen den FC Pipinsried auf drei Positionen: Altin Maxhuni und Blerand Kurtishaj spielten für die erkrankten Fabian Triebel und Dominik Schröder, Fabian Ott ersetzte den angeschlagenen Lucas Schraufstetter, der auf der Bank Platz nahm.

Die Gäste aus Rain schienen zu Beginn des Spiels noch nicht wirklich auf dem Platz zu sein. Bereits nach drei Minuten erzielte Franjo Ivanovic das 1:0 für den FCA II, nachdem er aus kurzer Distanz erfolgreich abgeschlossen hatte. In der Folge spielte fast nur noch eine Mannschaft: nämlich der FC Augsburg. Das 2:0 erzielte Hendrik Hofgärtner nach 16. Minuten, freistehend vor dem Tor. Die frühe 2:0-Führung ließ schlimmes erahnen, doch nach einer halben Stunde fanden auch die Gäste aus Rain ins Spiel und konnten durch den aufgerückten Jannik Schuster in der 33. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Die 280 Zuschauer im Rosenaustadion bekamen im zweiten Abschnitt ein völlig anderes Spiel zu sehen. Die Gästemannschaft aus Rain kämpfte mit viel Moral und großem Kampfgeist und konnte bereits nach drei Minuten beinahe den Ausgleich erzielen, doch Blerand Kurtishaj traf nur den Pfosten im kurzen Eck. In der 72. Minute war es dann so weit: Jonas Greppmeir erzielte per Kopf, nach mustergültiger Hereingabe von Blerand Kurtishaj, das 2:2 für Rain. Der FCA II ließ jedoch nicht locker und Franjo Ivanovic konnte in der 81. Minute seinen Doppelpack schnüren und die Heimmannschaft erneut in Führung bringen. Doch auch die Blumenstädter gaben sich nicht auf und der eingewechselte Patrick Högg erzielte durch einen herrlichen Heber Marke „Tor des Monats“ in der dritten Minute der Nachspielzeit das verdiente 3:3. Der gut leitende Schiedsrichter Kenny Abieba pfiff danach ab.

1 von 3

Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten und am Ende mit dem Unentschieden leben konnten. Das nächste Regionalligaspiel findet am kommen Samstag im Georg-Weber-Stadion satt. Gegner ist der VfB Eichstätt, Anpfiff ist um 14:00 Uhr.

Rains Cheftrainer Maximilian Käser analysierte die Begegnung im Interview nach Spielende: „Ich bin superstolz auf meine Mannschaft, es war heute eine klasse Charakterleistung. In den ersten 30 Minuten waren wir etwas schläfrig. Die zweite Halbzeit geht ganz klar auf unsere Seite und ich finde den Punktgewinn völlig verdient.“

1 von 2

FC Augsburg II: Daniel Klein, Fabio Gruber, Mario Subaric, Raphael Akoto (79. Achitpol Keereerom), David Deger, Hendrik Hofgärtner, Jordi Wegmann, Fabian Wessig, Tobias Heiland (62. Dorian Cevis), Josue M’bila, Franjo Ivanovic (92. Hans Rathgeber) – Trainer: Tobias Strobl

TSV Rain: Kevin Schmidt, David Bauer, Arif Ekin, Lukas Gerlspeck, Angelo Mayer, Jannik Schuster, Altin Maxhuni, Kevin Gutia (85. Lucas Schraufstetter), Fabian Ott (60. Laurin Bischofberger), Jonas Greppmeir – Trainer: Maximilian Käser

Tore: 1:0 Franjo Ivanovic (3.), 2:0 Hendrik Hofgärtner (16.), 2:1 Jannik Schuster (33.), 2:2 Jonas Greppmeir (72.), 3:2 Franjo Ivanovic (81.), 3:3 Patrick Högg (90.+3)

Schiedsrichter: Kenny Abieba (Fürth)

Zuschauer: 280