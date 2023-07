Der freie Verkauf der FC Augsburg-Dauerkarte hat begonnen

Nachdem zunächst alle FCA-Mitglieder die Möglichkeit hatten, sich eine Dauerkarte für die kommenden Bundesliga-Spielzeit zu sichern, startete nun am Freitag, 7. Juli, (12.00 Uhr) der freie Dauerkarten-Vorverkauf. Noch sind in allen Bereichen der WWK ARENA Tickets verfügbar.

Dauerkarten sind im FCA-Service-Center (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90), im FCA 1907 Store (Bahnhofstraße 7), im Onlineshop unter shop.fcaugsburg.de sowie über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz) erhältlich. Überall gilt, dass die Karte ausschließlich als Abo (Details: siehe ATGB) erworben werden kann. Die Zahlung erfolgt per Lastschrift.

Nur noch Restkarten für Testspiel-Auftakt erhältlich

Am Dienstag, 11. Juli, (19.00 Uhr) trifft der FC Augsburg im Rosenaustadion auf den Bayernligisten Türkspor Augsburg. Für das erste Testspiel der Sommer-Vorbereitung sind nur noch wenige Tickets erhältlich.

Wer also beim Testspiel-Auftakt in der Rosenau dabei sein möchte, hat noch bis Montagabend die Chance, sich ein Ticket im Service-Center an der WWK ARENA (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90) oder im FCA 1907 Store (Bahnhofstraße 7) zu holen. Für den Fall, dass alle Karten vergriffen sind, wird es am Dienstag keine Tageskasse mehr geben.

Ein Ticket kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 5 Euro. Für ermäßigte Tickets und Tickets für Rollstuhlfahrer werden 8 Euro fällig. Die Ermäßigung gilt für Mitglieder, Schüler, Studenten bis einschließlich 26 Jahren, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent, Rentner, Personen ab 65 Jahren sowie Arbeitslose.