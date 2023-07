Der Heilig Geist Kindergarten in Günzburg brennt

Großbrand in Günzburg. Der Heilig Geist Kindergarten in der Hölderlinstraße ist in Brand geraten. Rund 110 Feuerwehreinsatzkräfte und Hilfskräfte sind/waren im Einsatz.

Eine Person konnte aus einem umliegenden Gebäude gerettet werden. Eine Feuerwehrfrau wurde leicht verletzt. Aufgrund der Schadenshöhe ermittelt der Kriminaldauerdienst Memmingen. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig als Vertreter der Stadt und Pfarrer

Christoph Wasserrab als Vertreter des Trägers der Einrichtung sind vor Ort, um sich

ein Bild der Lage zu machen.

Ein Krisenstab unter der Leitung von Michael Klotz, dem Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaft Günzburg, Pfarrer Christoph Wasserrab und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig wurde bereits eingerichtet. Ziel der kommenden Tage sei es, die Betreuung der Kinder zu organisieren, so OB Jauernig.

Die Eltern werden baldmöglichst aktiv informiert und es werde eine Hotline eingerichtet, unter der Informationen eingeholt werden können.