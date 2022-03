Der Joker sticht | TSV Rain mit spätem Erfolg über Aubstadt

Der TSV Rain bejubelte am Samstagnachmittag seinen Last-Minute-Sieg gegen den TSV Aubstadt. Dafür zuständig war Joker Abdel Abou-Khalil, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Durch diesen Erfolg verließen die Lechstädter die Direktabstiegsplätze.

Rains Cheftrainer Christian Krzyznawoski änderte seine Startaufstellung im Vergleich zum 1-0-Sieg bei der SpVgg Greuther Fürth II lediglich auf einer Position: Fadhel Morou ersetzte den verletzten Sascha Wenninger (Sprunggelenk).

Sechs Minuten waren gespielt, als Michael Dellinger mit gestrecktem Fuß in den Rainer Torwart Johann Hipper hineinrauschte. Schiedsrichter Andreas Dinger hatte keine Wahl, er schickte den Übeltäter mit der Roten Karte vom Platz. Nach längerer Behandlungszeit konnte Hipper aber weiterspielen. Nur eine Minute später hatte Johannes Müller den ersten Torabschluss, doch sein Schuss aus neun Meter zentral konnte vom Torwart abgewehrt werden. Die Gäste hielten nun den Ball in ihren eigenen Reihen und kontrollierten zum großen Teil das Spiel. Die Rainer Vorstöße scheiterten oft am ungenauen Zuspiel und der konsequenten Abwehr der Unterfranken. In der 35 Minute zeigte Johann Hipper seine ganze Klasse, als Jens Trunk alleine vor ihm auftauchte, verkürzte er geschickt den Winkel und konnte zur Ecke klären. Bis zum Pausenpfiff tat sich nicht mehr viel. Man hatte nicht den Eindruck, dass die Gäste einen Mann weniger auf dem Feld hatten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte sahen die 200 Zuschauer einen engagierten Auftritt der Gäste, die weiterhin das Spiel kontrollierten und auf Fehler der Rainer lauerten. Gerade eingewechselt, prüfte Patrick Hofmann mit einem satten Distanzschuss (58.) aus spitzem Winkel den Rainer Keeper. Johann Hipper stand wieder im Mittelpunkt, als Joshua Endres alleine vor ihm auftauchte (70.), konnte er per Fußabwehr die Führung verhindern. Drei Minuten später versuchte es erneut Patrick Hofmann alleine vor Hipper, auch dieses Mal blieb der Rainer Schlussmann Sieger. Dass die Blumenstädter zu diesem Zeitpunkt nicht schon hoffnungslos im Rückstand lagen, ist alleine Johann Hipper zu verdanken, der an diesem Tag einfach nicht zu überwinden war. „Wer ist schon Manuel Neuer“ war vereinzelt von den Zuschauern auf der Tribüne zu hören. Torchancen für die Heimelf waren im zweiten Durchgang bis zur 92. Minute nicht zu verzeichnen. Die Zuschauer richteten sich schon auf ein torloses Unentschieden ein, da kam der Auftritt von „Joker“ Abdel Abou Khalil in der zweiten Minute der Nachspielzeit, der eine zu kurz geratene Ballabwehr aus 14 Meter unhaltbar ins Tor hämmerte. Rains Trainer zum Tor: „Ich habe heute zum Einwechselspieler gesagt, „Abu du machst es jetzt“, und es ist in Erfüllung gegangen.“ Der einzige nennenswerte Torabschluss in Halbzeit Zwei für die Schwaben landete gleich im Tor. Als kurz darauf der Schlusspfiff ertönte, war der Rainer Jubel bei Fans und Spielern unbeschreiblich.

Foto: Gerd Jung 1 von 5

Rains Chefanweiser Christian Krzyznawoski erklärte, warum es heute so schwierig war: „Wir hatten heute einen schweren Gegner, der uns alles abverlangte. Es heißt nicht automatisch, dass bei einem Spiel in Überzahl alles von alleine geht. Es war klar, dass eine einzige Chance das Spiel entscheiden würde.“ Weiter fügte er an: „Einen richtig guten Tag hatte auch unser Torhüter Johann Hipper, der uns im Spiel hielt und natürlich auch der Torschütze Abou mit seinem Hammertor. Auch die Mannschaft hat sich weiter entwickelt und ist topfit. Ich freue mich auf die nächsten Spiele“.

TSV Rain: Johann Hipper, Dominik Bobinger, Nicola della Schiava (90. Laurin Bischofberger), Lukas Gerlspeck, Fadhel Morou (74. Tim Härtel), Angelo Mayer, Arif Ekin (59. Blerand Kurtishaj), Johannes Müller, Stefan Müller, Jonas Greppmeir (84. Abdel Abou Khalil), Marko Cosic (77. René Schröder) – Trainer: Christian Krzyzanowski

TSV Aubstadt: Lukas Wenzel, Ingo Feser, Christian Köttler, Jens Trunk, Tim Hüttl, Philipp Harlaß (54. Patrick Hofmann), Marcel Volkmuth (83. Steffen Behr), Timo Pitter (77. Christopher Bieber), Michael Dellinger, Björn Schönwiesner (68. Joshua Endres), Leonard Langhans (71. Leon Heinze) – Trainer: Victor Kleinhenz

Tore: 1:0 Abdel Abou Khalil (90.+2)

Rot: Michael Dellinger (6./TSV Aubstadt/grobes Foulspiel)

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün)

Zuschauer: 200