Der Kaffeekonsum steigt in Deutschland von Jahr zu Jahr

Laut dem Tchibo-Kaffeereport 2022 trinken die Deutschen am liebsten Filterkaffee. Dies ist an sich sicher keine Überraschung. Es ist die bevorzugte Art von Kaffee in Deutschland, gefolgt von Espresso und Cappuccino.

Die Deutschen trinken täglich im Durchschnitt 3,3 Tassen Kaffee, was zeigt, wie wichtig Kaffee für viele Menschen ist. Die Häufigkeit des Kaffeekonsums steigt dabei jährlich. Es gibt jedoch regionale Unterschiede in Bezug auf die Kaffeekonsum-Muster in Deutschland. Der tägliche Kaffeekonsum scheint in Saarland am höchsten zu sein, hier werden durchschnittlich 3,7 Tassen Kaffee pro Tag getrunken, in Bayern dagegen 3,1.

Schaut man sich die Häufigkeit des Kaffeekonsums an, so befindet sich Brandenburg auf dem ersten Platz mit, gefolgt von Thüringen und Saarland. In Bayern trinkt 53,4 Prozent der Befragten Kaffee mehrmals täglich, 34,6 Prozent täglich.



Das Zeitfenster, in dem der erste Kaffee des Tages getrunken wird, variiert je nach Alter und Geschlecht. Bei der Altersgruppe der 18-29-Jährigen trinken Frauen am liebsten Filterkaffee und Männer bevorzugen Espresso. Bei der Altersgruppe der 30-49-Jährigen trinken beide Geschlechter Filterkaffee am liebsten. Ab einem Alter von 50 Jahren steigt die Beliebtheit von Cappuccino wieder an. Der erste Kaffee des Tages wird in der Regel zwischen 6 und 8 Uhr getrunken und ist für viele ein wichtiger Start in den Tag.



Ein großer Teil der Deutschen verbindet den ersten Kaffee des Tages auch mit einer bestimmten Routine oder Gewohnheit. Einige lesen dabei Zeitung, andere nutzen die Zeit für eine kleine Meditation oder gehen spazieren. Der erste Kaffee des Tages ist für viele ein wichtiger Bestandteil des Tages und für nahezu 70 Prozent der Befragten gehört Kaffeetrinken zu einem perfekten Morgen zu.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Ergebnisse des Kaffeereports nur eine Momentaufnahme darstellen und dass sich die Kaffeepräferenzen im Laufe der Zeit ändern können. Trotzdem bietet der Report einen wertvollen Einblick in die Kaffeekultur in Deutschland. Ein detaillierter Überblick über die Kaffeekonsum-Muster in Deutschland kann dazu beitragen, ein besseres Verständnis für die Vorlieben der Kaffeetrinker zu entwickeln. Dies ist besonders wichtig für Kaffeeproduzenten, Läden und Hersteller von Kaffeemaschinen, die darauf abzielen, ihre Produkte und Dienstleistungen optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen.