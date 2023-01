Im Duell der Play-Off Aspiranten trifft ratiopharm ulm auf Brose Bamberg. Tip-Off in der ratiopharm arena ist am Samstag um 20:30 Uhr.

Gesteigert und gewonnen, könnte das letzte Ulmer Spiel im 7DAYS EuroCup oberflächlich zusammengefasst werden. Zu einfach, wenn es nach Head Coach Anton Gavel geht: „Mit wichtigen Plays haben wir es geschafft zurückzukommen, gerade defensiv konnten wir das Pick´n Roll besser verteidigen. Damit haben wir dem Gegner seine Situationen erschwert. Aber das Spiel in Brescia ist jetzt Vergangenheit.“ Vergangenheit – ein gutes Stichwort für den kommenden Gegner. Denn für den Ulmer Headcoach ist es ein besonderes Duell. 2010, 2011 und 2012 holte Gavel als Spieler mit Bamberg dreimal in Folge das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal. „Für mich ist dieses Spiel nach wie vor etwas Spezielles. Ich bin mit vielen Jungs von damals noch in Kontakt. Wir hatten einen Teamkern, der über drei Jahre zusammengeblieben ist- es war sicherlich die erfolgreichste Zeit in meiner Spielerkarriere und auch einer der besten in der Vereinsgeschichte. Am Samstag geht es aber darum, wie wir das Spiel angehen und gestalten – meine persönlichen Gefühle sind hier zweitrangig“, gibt er weiter zu verstehen. Das Team von ratiopharm ulm konnte wettbewerbsübergreifend vier der letzten sechs Spiele, dabei die letzten drei in Folge bei direkten Konkurrenten gewinnen. Die Uuulmer stehen damit vor Rückrundenabschluss auf Rang zehn der Bundesliga-Tabelle, übrigens mit gleich vielen Siegen wie Rostock (9.), Crailsheim (11.) und eben Bamberg (12.).

Duell der Aufbauspieler

Yago Dos Santos gegen Patrick Miller ist das spannende Duell der beiden flinksten Point Guards der Liga. Der Brasilianer (12,3 Punkte; Assists) und der Ex-Ulmer (16,9; 5,7) sind damit wichtige Faktoren des Teamerfolgs, attackieren mit hoher Effektivität den Korb (53,0%/52,7%). Während Dos Santos im EuroCup zuletzt als Topscorer voranging (18 Pkt, 10 As), legte Miller gegen Bayern 23 Punkte und acht Assists auf.

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle

Die Überschrift bringt die bisherige Bamberger Saison treffend auf den Punkt. Nach einem ähnlich schwachen Saisonstart (0-5) wie bei den Ulmern fingen sich die Oberfranken spätestens mit einer Serie von drei Siegen in Folge. Dann wieder jeweils drei aufeinanderfolgende Siege und Niederlagen, unter anderem auch gegen die abstiegsbedrohten Mannschaften aus Bayreuth und Braunschweig. Beim letzten Heimauftritt gegen Vizemeister Bayern kämpfte die Mannschaft von Oren Amiel bis zum Ende und verlor erst in den Schlusssequenzen (87:94). Getragen wird die Mannschaft durch einen alten Bekannten. Patrick Miller spielte in der Saison 18/19 für die Ulmer, erzielte 11,1 Punkte und 4,5 Assists im Schnitt. Nachverpflichtet für den Justin Wright-Foremann, kehrt der 30-Jährige erstmals in die ratiopharm arena zurück. Eine echte Bamberger Konstante ist Nationalspieler Christian Sengfelder. Der EM-Bronzemedaillengewinner liefert als zweitbester Scorer 11,6 Punkte und trägt gemeinsam mit Center Solomon Young dazu bei (5,0/5,2 Reb), dass Bamberg nach Berlin und Chemnitz die drittstärkste Mannschaft beim Defensivrebound ist (25,5).

Head Coach Anton Gavel: „Mit Gerel Simmons und Patrick Miller hat Bamberg zu Beginn der Saison Spieler verpflichtet, die das Spiel variabler machen. Defensiv wird es darauf ankommen, dass wir griffig sind und konzentriert agieren. Es ist eine Mannschaft, die ähnlich wie Würzburg viel im Eins-gegen-Eins kreieren kann. Außerdem gilt es auf verschiedene Offensivvarianten vorbereitet zu sein. Beide Mannschaften hatten aufgrund der Doppelbelastung wenig Vorbereitungszeit, entsprechend herrschen ähnliche Voraussetzungen. Jedes Spiel und jeder Sieg ist enorm wichtig für uns.“