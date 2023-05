Der Kampf um die Play-Off-Ränge – Ulmer Basketballer gegen den Mitteldeutschen BC gefordert

In der finalen Woche der regulären Saison trifft ratiopharm ulm im vorletzten Heimspiel auf den SYNTAINICS MBC. Tip-off ist um 19 Uhr.

Das Spiel gegen die Wölfe gibt den Auftakt im Heimspiel-Doppelpack und ist der Start in eine turbulente Woche: Einige Entscheidungen stehen sowohl in der oberen Tabellenhälfte als auch im Tabellenkeller noch aus. Für die Ulmer geht es weiterhin um den Einzug in die Play-offs, während sich die Gäste mitten im Abstiegskampf befinden. Nach zuletzt zwei Heimsiegen in Folge will das Team von Trainer Anton Gavel vor eigener Kulisse den nächsten großen Schritt in Sachen Play-off-Teilnahme machen und sich den „Matchball“ für das nächste Heimspiel gegen Rostock (Freitag, 05.05) sichern. Der MBC kommt nach dem Trainerwechsel mit enormem Offensivschwung an die Donau, erzielte in den drei Spielen unter Trainer Ingo Freyer im Schnitt knapp 105 Punkte: „Unsere Defensivleistung wird spielentscheidend sein – es gilt die nötige Intensität auf das Parkett zu bringen, leidenschaftlich und konzentriert zu verteidigen und uns nicht auf eine Offensivschlacht einzulassen.“, betonte Gavel.

Mit schnellem Offensivbasketball zum Klassenerhalt

Nach einem gelungenen Einstand gegen Hamburg (123:80) gab es für Trainer Ingo Freyer und sein Team zuletzt zwei Niederlagen. In Ludwigsburg musste man sich am Ende knapp geschlagen geben (104:100) und auch in Heidelberg reichte eine starke Offensivleistung nicht für einen Sieg (109:91). Damit bleibt der endgültige Befreiungsschlag aus dem Abstiegskampf noch aus. Auch im dritten Auswärtsspiel binnen weniger Tage will die Offensive rund um Topscorer Kris Clyburn und Spielmacher Charles Callison den offensiven Ton angeben: Intensiv, schnell und hohes Wurfvolumen, so soll der Ligaverbleib schnellstmöglich klargemacht werden. Mit 16,9 Punkten gehört Guard Clyburn zu den besten Korbjägern der Liga, legte am vergangenen Spieltag 33 Punkte auf und zeigte mit 62,5 % (5/8 3.Pkt) seine Fähigkeiten als Distanzschütze. Sein Backcourt-Partner Callison präsentierte sich ebenfalls in guter Verfassung, steuerte in den vergangenen drei Spielen 19,6 Punkte bei. Mit Kostja Mushidi und John Bryant hat man weitere Spieler im Kader, die ihren eigenen Wurf kreieren und jederzeit heiß laufen können. Dies stellten sie auch direkt unter dem neuen Trainer unter Beweis: Mushidi kommt in den letzten drei Spielen auf 17,6 Punkte und Ex-Ulmer John Bryant auf 13,6 Punkte.

Ulms Head Coach Anton Gavel: „Nach dem Trainerwechsel spielt der MBC offensiver, versucht immer wieder schnell zum Abschluss zukommen. Dementsprechend sind wir gewarnt, müssen diszipliniert in die Defensive umschalten und somit einfache Punkte vermeiden. Wir haben gesehen, wie die Mannschaft in den drei Spielen unter Ingo Freyer spielt, wissen demnach, was uns erwartet und haben die individuelle Klasse, um defensiv gute Antworten zu finden.“