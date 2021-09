Der Letzte macht das Licht aus – Der FC Augsburg zu Gast beim SC Freiburg

Wenn der FC Augsburg heute beim SC Freiburg zu Gast ist, wird dies in jedem Fall ein historischer Nachmittag. Das Ergebnis spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.

Wenn heute Nachmittag (17:30 Uhr/DAZN) im Freiburger Dreisamstadion der Tabellen-Sechste der Vorwoche auf den Elften trifft, wird dies auf jeden Fall ein historisches Spiel werden. Der heimische SC Freiburg ist dabei ebenso nur in der Nebenrolle vertreten, wie der Gast aus Augsburg. Im Fokus der Fans wird die Spielstätte stehen. Die Breisgauer Spielstätte aus dem Eröffnungsjahr 1954 hat ausgedient, schon das nächste Heimspiel wird der Sportclub im am Freiburger Flughafen neu erbaute Europa Park-Stadion austragen.

Bevor der letzte Vorhang für die bei den Heimfans geliebte, bei Gästen aufgrund des käfigartigen Gästeblocks verpönte Spielstätte fallen wird, sind nochmals 90 Minuten Fußball zu spielen.

Nach dem ersten Saisonsieg gegen Gladbach wird der FC Augsburg mit breiter Brust nach Baden reisen. Mit dem in dieser Saison bisher ungeschlagenen Gastgeber wartet allerdings ein harter Brocken auf die Mannschaft von Markus Weinzierl. „Wir haben auswärts jetzt zweimal zu null gespielt und die drei Punkte gegen Gladbach geben uns ordentlich Rückenwind. Da wollen wir weitermachen“ gibt der Trainer die Marschrichtung vor. Während Gregoritsch für diese Partie wohl wieder ins Aufgebot zurückkehren kann, steht hinter dem Einsatz von Außenverteidiger Iago noch ein dickes Fragezeichen. Der Brasilianer musste gegen Gladbach mit einer Schulterprellung verletzt vom Feld und war zuletzt noch nicht wieder vollends genesen. In jedem Fall ist wieder mit dem Siegtorschützen der Vorwoche zu in der Startelf zu rechnen. Niederlechner soll an alter Wirkungsstätte mit seinen Toren dafür sorgen, dass die Lichter im Dreisamstadion ohne großes (Punkte-) Feuerwerk für die Hausherren erlischen.

Die vorläufige Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Oxford – Framberger, Dorsch, Pedersen – Hahn, Caligiuri – Niederlechner, Vargas