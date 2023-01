Verstärkung für den Defensivverbund: Der FC Augsburg leiht den portugiesischen U20-Kapitän Renato Veiga für ein Jahr bis zum 31. Dezember 2023 von Sporting Lissabon aus. Außerdem hat sich der FCA eine Kaufoption für den 19-Jährigen gesichert, der in der Jugendakademie von Sporting ausgebildet wurde und sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist.

In der UEFA Youth League stand der 1,90 Meter große Linksfuß in dieser Saison in fünf von sechs Spielen über 90 Minuten auf dem Feld.

„Ich verfolge die Bundesliga als eine der Top-Ligen Europas natürlich schon lange. Daher freue ich mich, dass ich beim FCA die Chance bekomme zu zeigen, was ich kann. Der FCA hat einen Trainer, der auf junge Spieler setzt, und ich bin überzeugt, dass dies genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit für mich ist“, sagt Renato Veiga.

„Renato Veiga ist ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler, der mit seiner Körpergröße, seiner Zweikampfführung und seinem starken linken Fuß unseren Kader sinnvoll verstärkt. Er wirkt für sein Alter schon sehr reif, nicht umsonst ist er Kapitän der portugiesischen U20-Nationalmannschaft. Trotzdem wollen wir ihm während seiner einjährigen Leihe die nötige Zeit geben und ihn bestmöglich unterstützen, damit er sein Potenzial voll ausschöpfen kann“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

Renato Veiga ist der siebte Neuzugang der Schwaben in der Winterpause, mit Petkov (Fürth), Niederlechner (Hertha), Winther (Bröndby) und Framberger (Sandhausen) haben auch vier Kicker den Club verlassen.