Der nächste harte Brocken | Auf den FC Memmingen wartet das Derby beim FV Illertissen

„Wir stellen in jeder Woche eine Mannschaft zusammen, die Spiele gewinnen kann“, gab sich Matthias Günes nach der Heimniederlage gegen den FC Bayern München II gleich wieder kämpferisch. Den Trainer des FC Memmingen wurmte beim Sonntagsspaziergang danach zwar noch das 0:4. Aber am Montag galt der Fokus bereits der nächsten Aufgabe. Und die hat es mit dem Nachbarschaftsduell am Samstag (14 Uhr) beim FV Illertissen auch wieder in sich. Im dortigen Vöhlin-Stadion wartet der Tabellenvierte auf den Vorletzten.

Die Lage: „Wir haben fünf Punkte Rückstand bei neun noch ausstehenden Spielen auf den Relegationsplatz, den wir erreichen wollen. Darunter sind noch die direkten Duelle gegen unsere Konkurrenten“, rechnet Günes vor. Aber zunächst warten mit Illertissen und Aubstadt noch zwei weitere Top-Teams. Um die Chancen und auch das Selbstvertrauen im Abstiegskampf zu stärken, würde eine Überraschung mit „big points“ gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte gut tun. Gegen den FC Bayern München II gelang dies zuletzt nicht, in Schweinfurt und Augsburg mit Unentschieden zumindest teilweise. Im Saisonendspurt heißt es dann in der Reihenfolge gegen Ansbach, Aschaffenburg, Buchbach, Fürth II, Bamberg und Burghausen sowie zum Abschluss bei der schwächelnden „türkischen Kraft“ Türkgücü München hopp oder top im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Gegner: Es gibt ein Wiedersehen mit etlichen „alten Bekannten“, wobei das Wechselbarometer eher von Süd nach Nord ausschlägt. Unter anderem Torhüter Felix Thiel, Furkan Kircicek, Gökalp Klilic, Nico Fundel und Dariusz Held kennen Memmingen. Von der anderen Seite haben Lukas Rietzler und Pascal Maier schon in Illertissen gespielt. Trotz einiger Veränderungen im Winter hat der FVI nichts von seiner Spielstärke verloren. Alle drei Begegnungen nach der Winterpause wurden gewonnen, zuletzt mit 2:1 beim Tabellenzweiten DJK Vilzing. 13 der 44 Treffer erzielte Yannik Glessing. Mit 41 Gegentreffern ist die Truppe von Trainer Holger Bachthaler aber auch hinten anfällig. Im Pokalwettbewerb spielt der zweifache bayerische Sieger sowie zweifache bayerische Amateur-Meister auch heuer wieder eine gewichtige Rolle und empfängt am 9. April im Halbfinale den Drittligisten FC Ingolstadt.

Das FCM-Personal: Dominik Kurija ist nach seiner Roten Karte gegen Bayern II wegen „Unsportlichkeit“ gesperrt worden. Der Verbandsrichter folgte in seinem Urteil damit nicht dem wesentlichen härteren Bericht des Schiedsrichters. Mit Jakob Gräser fehlt ein weiterer Innenverteidiger verletzt, so dass die Abwehr umgebaut werden muss. Für Kapitän Manuel Konrad kommt wohl ein Startelfeinsatz noch zu früh. David Remiger wird in der U21 nach seiner langen Pause erste Gehversuche machen. Torhüter Dominik Dewein wird sich im Abschlusstraining noch einem „Stresstest“ unterziehen, um zu sehen, ob es geht.

Bisherige Vergleich: Das 1:4 in einem am Ende noch hitzigen Hinspiel war unterm Strich eine klare Sache für Illertissen, das auch die Bilanz in der Pflichtspielen mit 12 Siegen und sechs Unentschieden bei fünf Niederlagen dominiert.

Livestream: Das Nachbarschaftsduell ist kostenfrei bei Sporttotal.TV zu sehen. Am Abend gibt es eine Zusammenfassung beim BFV.TV.

Das nächste Heimspiel: Gegen den TSV Aubstadt wird am Karsamstag, 30. März, noch einmal nachmittags gespielt. Karten sind im Vorverkauf unter anderem online unter www.fc-memmingen.de/tickets erhältlich. Die weiteren Heimspiele dieser Saison werden dann wieder an Freitagabenden unter Flutlicht ausgetragen.