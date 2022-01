Der neue Online-Mietspiegel für Augsburg ist online

In Augsburg ist zum 1. Dezember 2021 ein neuer Mietspiegel in Kraft getreten. Als ergänzenden Service bietet die Stadt einen Mietspiegelrechner auf der städtischen Homepage unter augsburg.de/mietspiegel an.

In Einzelfällen hat der Online-Mietspiegelrechner der Stadt Augsburg die Zuordnung des Wohnbereichs nicht korrekt durchgeführt, sodass teilweise Zuschläge auf die ortsübliche

Vergleichsmiete falsch berechnet worden sind.

Sollten Mieterinnen und Mieter oder Vermieterinnen und Vermieter in der Zeit von 1. bis 30. Dezember 2021 für eine Adresse in den Stadtbezirken 1, 2, 4, 7, 8, 9 und im

Offenbach-Karree (Stadtbezirk 36) eine online-Berechnung gemacht haben, wird hier eine erneute Durchführung empfohlen.