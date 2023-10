Der Neue wird Erfahrung einbringen (müssen) | Der Tag nach Enrico Maaßen – Der FC Augsburg sucht einen neuen Trainer

Der erste Trainerwechsel der Bundesligasaison wurde in Schwaben vollzogen. Der FC Augsburg stellte Enrico Maaßen frei und ist nun auf der Suche nach einem Nachfolger. Sportdirektor Marenko Jurendic äußerte sich jetzt zur aktuellen Situation.

Nicht nur die Spatzen hatten es von den Dächern der WWK Arena gepfiffen, dass nach vier Niederlagen in den ersten sieben Spielen, dem Katastrophen-Aus in der ersten Pokalrunde bei Drittligateam Unterhaching und einem seit der vergangenen Rückrunde anhaltenden Abwärtstrend etwas passieren würde. Am späten Montagabend kam dann die Bestätigung, Enrico Maaßen ist nicht mehr Coach des FC Augsburg. Noch am Abend wurden die Führungsspieler von den Verantwortlichen über den Schritt informiert, am Morgen das Ganze von Sportdirektor Marinko Jurendic in der Kabine besprochen. „Schon das Spiel im Pokal war kein Zeichen, dass der Trend gebrochen wird“ so der Schweizer in einem Pressegespräch und weiter „Wir standen aber bis zur Stunde der Entscheidung hinter Enno“.

Der anhaltende Trend sprach gegen den Trainer

In einer seit Sonntag andauernden, schon seit Wochen geplanten, Analysebesprechung der FCA-Verantwortlichen wurden schonungslos alle Statistiken, wie die geringe Punkteausbeute unter Maaßen oder die Auswärtsnegativserie beleuchtet. Jurendic: „Wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass die aktuelle Situation unseren Erwartungen nicht entspricht.“ Auch die Frage, ob man dem 39-jährigen Fußballlehrer zutrauen würde, den Trend zu brechen, kam auf den Tisch. Bei 16 Auswärtsspielen ohne Sieg und saisonübergreifend zehn Pflichtspielen mit mindestens einem Gegentor, sprachen die Zahlen eindeutig gegen Maaßen. Man habe bewusst von Spiel zu Spiel gedacht und nun ein Resümee gezogen, am Ende war man geschlossen zum Ergebnis gekommen, dass ein neuer Trainer versuchen soll, die Mannschaft aus dem Form- und Ergebnistief zu führen.

Der neue wird Erfahrung einbringen (müssen)

Wer dies sein wird, wurde noch nicht bekannt. Wie Jurendic zu Protokoll gegeben hat, wurden bis zur gestrigen Freistellung noch keine Gespräche mit potenziellen Nachfolgern geführt, jetzt sondiert man den Markt. Welches Anforderungsprofil der neue Übungsleiter mitbringen soll, wollte er nicht kundtun. „Unser Job war es, ein Anforderungsprofil zu erstellen für die Position des Cheftrainers. Was benötigen wir, was muss der Cheftrainer erfüllen“. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man beim FCA versuchen wird, mit einem erfahrenen Coach aus der aktuellen Lage zu kommen. „Wir sind heute Morgen in die Gespräche eingestiegen, mit dem Ziel in den nächsten Tagen eine gute Lösung für den FCA präsentieren können.“ Der neue Mann sollte kurzfristigen Erfolg versprechen und die Mannschaft schnell stabilisieren.

Als einer der Favoriten gilt Andre Breitenreiter, der gemeinsam mit Jurendic vor zwei Spielzeiten mit dem FC Zürich Meister in der Schweiz wurde. Beim FCZ ist man aber nicht unbedingt in bester Stimmung auseinandergegangen, nachdem der Trainer überraschend den Club in Richtung Hoffenheim verlassen hatte.

Auch der Name Oliver Glasner (früher Eintracht Frankfurt, Wolfsburg) wird immer wieder genannt, der Salzburger dürfte eine Erfolg versprechende, wenn auch teure Alternative sein.

Auf der Liste stehen könnte auch der Europameister von 1996, Stefan Kuntz. Der frühere Nationalspieler war zuletzt als Nationaltrainer der Türkei entlassen worden, zuvor gewann er 2021 mit der deutschen U21 den EM-Titel. Er würde aus dieser Zeit mit Dahmen, Dorsch und Maier bereits drei Spieler kennen, die auch im Teamkorsett des FCA eine Rolle spielen sollen.

Neben den Trainern, die der FC Augsburg von sich aus kontaktierte, haben sich zahlreiche Fußballlehrer um die Stelle beworben, ob auf dieser Liste auch Namen wie der von Bruno Labbadia (war schon mehrfach in Augsburg im Gespräch) auch der gebürtige Memminger Frank Kramer stehen? Aktuell trainiert U23-Coach Tobias Strobl das Team, er ist wohl nicht in der engeren Wahl und soll am kommenden Samstag die Regionalmannschaft betreuen.

Im Winter wird es erneut Umbauten im Team geben

In den letzten drei Transferperioden wurde der Kader einer grundlegenden Verjüngungskur unterzogen, die dem FCA nicht nur gutgetan hatte. Ein junges, unerfahrenes Team und ein ebenso junger und unerfahrener Trainer waren eine Kombination, die in Augsburg so wohl der Vergangenheit angehören wird. An der Mannschaft wird man im Moment nichts ändern können, also wurde die „Stellschraube Trainer“ gedreht. Die Spieler werden nun wohl aber ebenfalls deutlicher in die Pflicht genommen werden. Jurendic spricht davon, dass man auch beim spielenden Personal in der Winterpause nochmals Optimierungen vornehmen, sprich Erfahrung verpflichten wird. Ob dann der gewünschte Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld und weg aus der Abstiegszone um den „Abo-Platz“ 15 (3x in den letzten fünf Spielzeiten der finale Tabellenplatz) gelingen kann?