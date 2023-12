„Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland“ | CDU-Generalsekretär fordert strikteren Kurs gegen radikale Muslime

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert einen strikteren Kurs gegen radikale Muslime im Land.

Auf die Frage, ob der Satz von Alt-Bundespräsident Wulff noch gelte, wonach der Islam zu Deutschland gehöre, sagte Linnemann im RTL/ntv „Frühstart“: „Ich finde, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland.“ Die überragende Zahl der Muslime in Deutschland wolle Freiheit und kämpfe dafür. „Und deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass der politische Islam, der politische Islamismus in Deutschland Einkehr erhält.“ Moscheen sollten nicht aus dem Ausland finanziert und Imame nicht von dort entsendet werden. Es brauche bei der Einbürgerung von Menschen ein Bekenntnis zu den deutschen Werten. „Wenn wir zu unseren Werten nicht stehen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die, die zu uns kommen, uns nicht ernstnehmen.“

Linnemann verteidigte die Forderung aus dem CDU-Programmentwurf, Asylanträge nur noch in Drittstaaten außerhalb der EU zu prüfen. „Was nutzt es, wenn wir hier in Deutschland Syrer, Afghanen aufnehmen – das schaffen wir gar nicht in der Masse.“ Deshalb dürften nur noch diejenigen Menschen kommen, die bereits einen positiven Asylbescheid hätten. Es gebe für ein solches System in der EU eine „Koalition der Willigen“. Dazu gehörten vor allem Länder im Osten und Norden, dazu Österreich, die „bereit sind zu sagen, wenn Deutschland mitmacht, machen wir auch mit.“