Der Regionalliga-Fußball soll im Februar wieder rollen – Memmingen in Ligapokal-Zwischenrunde

Der Bayerische Fußballverband (BFV) plant ab 6. Februar die Saison-Fortsetzung der für die Regionalligisten mit Punktspielen und Ligapokal. Nach dem voraussichtlichen Spielplan soll der FC Memmingen am 13. Februar wieder einsteigen. Das bedeutet, dass spätestens ab Mitte Januar wieder mit dem derzeit eingestellten Training wieder begonnen werden und Testspiele erlaubt werden müssten, um sich für den erneuten Re-Start einigermaßen vorzubereiten. Nach wie vor gilt zudem der Beschluss, dass nur vor Publikum gespielt wird und „Geisterspiele“ in Pflichtspielen ausgeschlossen sind.

Ob bis Januar das Trainings- und Spielverbot und ab Februar das Zuschauerverbot im verordneten Corona-Lockdown von der Politik wieder soweit aufgehoben werden, ist derzeit nicht abzusehen. Dazu teilt BFV-Regionalliga-Koordinator Maximilian Ziegler-Freisinger mit: „Sollte der Spielbetrieb nicht wie nun geplant ab dem 6. Februar fortgesetzt werden können, müssen gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergriffen werden.“

Das sind die aktuellen Pläne:

Der neugeschaffene Ligapokal wird zusammengestrichen. Aus der ersten Gruppenphase werden nur die Hinrundenspiele gewertet, die Rückrundenbegegnungen nicht mehr ausgetragen. Es soll nun in drei Vierergruppen weitergehen, aus denen die Viertelfinalisten ermittelt werden. Der FC Memmingen ist nach einem Sieg gegen den TSV Rain und einer Niederlage gegen den FV Illertissen weiter vertreten und bleibt damit theoretisch auch noch im Rennen um einen DFB-Pokal-Startplatz, der an den Sieger dieses Wettbewerbs vergeben wird.

Dass im Ligapokal jederzeit flexibel eingegriffen wird, wenn es die Lage erfordert, war vom Verband von vornherein so kommuniziert worden. Die Austragung der Punktspiele haben Vorrang. Der FCM findet sich nun mit den Spitzenteams Viktoria Aschaffenburg und VfB Eichstätt sowie dem TSV 1860 Rosenheim in einer Zwischenrundengruppe wieder. In Eichstätt soll es am 13. Februar mit dem Liga-Pokal für die Mannschaft von Cheftrainer Esad Kahric weitergehen.

Im Februar sind in der Regionalliga-Runde auch Nachholspiele vorgesehen. Die verbliebenen regulären Meisterschaftsspiele sollen ab Ende März rollen. Der FCM, der drei Partien in Rückstand ist, hat bis dahin schon ein volles Programm. Am 23. Februar ist der mittlerweile sechste Anlauf angedacht, die Begegnung beim VfR Garching auszutragen. Nachholtermin für das Heimspiel gegen den FC Schweinfurt ist der 2. März, gegen den SV Wacker Burghausen der 13. oder 20. März. Am 8. Mai muss die Runde wegen der anschließenden Meister-Play-Offs samt der Verzahnung mit den Aufstiegsspielen zur 3. Liga bzw. wegen der Regionalliga-Abstiegsrelegation abgeschlossen sein.

Allein im Februar stehen für Memmingen vier Pflichtspiele an. Neben der Pandemie-Entwicklung spielen naturgemäß in dieser Jahreszeit auch die Witterungs- und Platzverhältnisse eine entscheidende Rolle, ob hier gekickt werden kann. Wie schon im Sommer und Herbst droht möglicherweise wieder eine monatelange Vorbereitungsphase ohne Wettkampf. Übrigens: Das letzte Mal, dass in einem Februar für den FCM was ging, ist schon eine ganze Zeit, nämlich dann gut zehn Jahre her. Am 19. Februar 2011 konnte im seinerzeit äußerst milden Winter in der damaligen Regionalliga Süd gegen die Stuttgarter Kickers gespielt werden.

Die voraussichtlichen Termine: