Der Saisonauftakt des FCA soll vor Fans stattfinden

Nachdem seit vergangenem Herbst die Stadien der Bundesliga verwaist waren und wenn nur, eine geringe Anzahl an Fans zugelassen waren, hat die EM bei vielen begeisterten Fußballfans in Deutschland für große Vorfreude gesorgt. Nachdem bei der Europameisterschaft die Stadien schon wieder sehr gut gefüllt waren, plant die Bundesliga zum Saisonauftakt die Rückkehr der Fans fest ein. So wird auch der Saisonauftakt des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim vor Fans stattfinden.

Aktuell planen die meisten Bundesligavereine mit einer Auslastung von 10 – 30 Prozent. Allerdings hängt viel vom weiteren Verlauf der Corona Pandemie ab. Zwar sind schon mehr als 50 Prozent der Bevölkerung geimpft, doch müsste jeder der im Stadion anwesenden Fans, Spieler, Funktionäre und Angestellter das Vakzin erhalten haben, um ein sicheres Spiel zu gewährleisten. Da sich manche nicht impfen lassen können bzw. wollen, muss wohl noch lange mit Einschränkungen durch Corona gerechnet werden. Dies trifft die Veranstaltungsbranche besonders hart.

Durch die große Lobby und das ökonomische Interesse der Beteiligten konnte die Bundesliga nach dem ersten Corona-Ausbruch schnell ihren Betrieb wiederaufnehmen und somit schwerwiegende wirtschaftliche Verluste minimieren. Vor der EM hatte man sich in Deutschland schon mit den Geisterspielen arrangiert und das Drängen der Fans auf ein Öffnen der Stadien wurde zum Ende der Vorsaison immer leiser. Nun, nachdem man im Sommer die vielen Fans in Europa sich in den Armen liegend gesehen hat, freuen sich die Fans sehr, wieder in das Stadion zu dürfen. Allerdings werden noch lange gewisse Einschränkungen bestehen.

Bis Fans wieder ohne jegliche Einschränkungen zu den Auswärtsspielen mitreisen dürfen, wird es noch dauern. Eigentlich war es vor Corona üblich, dass jeden Spieltag Dutzende Busse und Sonderzüge die Fans quer durch die Republik zu den Spielen ihrer Teams brachten. Diese Auswärtsspielkultur, die viele Fans dazu führte, sich mit den größten, stimmungsvollsten und schönsten Fußballstadien in Deutschland genauer zu beschäftigen, ist nun seit fast 1,5 Jahren komplett zum Erliegen gekommen. Gut möglich, dass bei einer guten Durchimpfung der Bevölkerung und einem Stagnieren des Infektionsgeschehens diese Fahrten für Geimpfte und Getestete bald wieder angeboten werden.

Für die Fans, wie auch für die Bevölkerung gilt es erstmals Geduld zu zeigen. DFB und DFL wollen die ersten Partien abwarten und dann erst über eine Erweiterung der Kapazität diskutieren. Da sich die Delta-Variante in Deutschland als vorherrschende Variante durchgesetzt hat und das Infektionsgeschehen wieder an Fahrt aufnimmt, könnte es im schlimmsten Fall im Herbst/Winter zum erneuten Ausschluss von Fans kommen. Da dann aber ein Impfangebot für alle in Deutschland lebenden gegeben ist, sollten geimpfte Fans auch in der antizipierten vierten Welle zu Heimspielen ihrer Clubs gehen dürfen.