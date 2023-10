„Der Sieg gibt uns Glaube und Selbstvertrauen“ | Die Stimmen zum Auswärtssieg des FC Augsburg in Heidenheim

Ein Jahr lang war der FC Augsburg auswärts ohne Sieg geblieben, im ersten Spiel unter Jess Thorup sollte sich dies ändern. Nach einem frühen 2-Tore-Rückstand drehte der FCA die Partie und holte beim guten Aufsteiger 1.FC Heidenheim drei wichtige Punkte. Das hatten die Beteiligten nach dem Spiel dazu zu sagen.

Phillip Tietz: „Der erste Auswärtssieg nach über einem Jahr ist natürlich erleichternd, vor allem nach so langer Zeit. Dass ich der Mannschaft dann auch noch mit meinem ersten Bundesliga-Treffer helfen konnte, freut mich umso mehr. Das Tor werde ich mir bestimmt noch ein paar Mal anschauen. Alles in allem war das heute ein ganz wichtiger erster Schritt, daran müssen wir anknüpfen und weiter positiv nach vorne blicken. Ein großes Dankeschön auch an die Fans, die uns heute nach vorne gepusht haben und deshalb einen großen Anteil am Sieg hatten.“

Elvis Rexhbecaj: „Wir sind eigentlich gut ins Spiel reingekommen, kassieren dann zwei bittere Gegentore. Wir wussten aber, dass wir zurückkommen können, das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Eine Standardsituation hat uns dann geholfen und anschließend waren wir sehr konsequent vor dem Tor. Chapeau an die Mannschaft, dass wir hier in Heidenheim so eine Leistung gezeigt, Ruhe bewahrt und uns belohnt haben.“

Fredrik Jensen: „Nach dem schnellen 0:2 haben wir als Team zusammengehalten, konnten das Spiel drehen und sind mit einer Führung in die Halbzeitpause gegangen. Das war sehr wichtig. In der zweiten Halbzeit wollten wir weitere Tore erzielen, was iuns auch gelungen ist. Am Ende freuen wir uns über die drei Punkte und den Auswärtssieg. Das Feiern mit den Fans war überragend, das ist das, wofür man Fußball spielt. Auch wenn sich der Sieg jetzt schön anfühlt, ab morgen wartet wieder harte Arbeit auf uns, denn wir wollen auf genau diesem Weg weitermachen.“

Mads Pedersen: „Ein Jahr auswärts nicht zu gewinnen, ist eine schlimme Serie. Diese wollten wir killen. Selbst nach dem 0:2 war Energie im Team und wir haben sowohl in der Defensive als auch in der Offensive alles reingehauen und so das Spiel verdient gewonnen. Es ist großer Glaube in der Mannschaft, das hat sich vor allem auch darin gezeigt, dass wir nach der Führung weiter nach vorne gespielt haben.“

Niklas Dorsch: „Dieser Sieg tut unheimlich gut. Respekt an die Mannschaft, gerade wenn man sich den Spielverlauf anschaut. Wir liegen auswärts 0:2 hinten, außerdem verfügt Heidenheim über eine hohe Intensität. Deshalb ist es extrem schwer, ein Spiel in Heidenheim zu drehen. Aber wir haben immer daran geglaubt und alles an den Tag gelegt, was man braucht, um hier etwas mitzunehmen. Ein absolut gelungener Tag!“

Patrick Mainka (Heidenheim):„Leider sind es immer wieder die gleichen Dinge, die uns einholen. Vier Standardgegentore, zweimal Ecke, einmal nach einem Einwurf und einen Elfmeter. Wir machen so oft ein gutes Spiel, schaffen es aber nicht, das Spiel zu kontrollieren. Es ist aus unserer Sicht skandalös, dass Augsburg mit 2:0 hier hinten liegt und am Ende mit 2:5 gewinnt, das darf nicht passieren. Es wird nächste Woche Gesprächsbedarf geben, es wird auf einfache Dinge ankommen, wir müssen Konsequenz an den Tag legen gegen Gladbach. Es wird wieder ein Spiel sein, wo es um zweite Bälle geht. Wir müssen uns jetzt voll auf Gladbach fokussieren!“

Tim Kleindienst (Heidenheim): „Es ist heute glaube nicht alles schlecht gewesen. Wir sind in beide Halbzeiten gut gestartet und hatten alles unter Kontrolle, so wie man sich ein Heimspiel wünscht. Was dann passiert ist, darf so nicht passieren und muss nun intensiv besprochen werden. Es ist jetzt die zweite 2:0-Führung, die wir zu Hause aus der Hand geben. Es ist zwar aus der offensiven Sicht leicht zu sagen, aber wir haben immer zwei Tore gemacht und spielen in der Bundesliga, da muss so eine Führung auch mal reichen. Das hat heute eben absolut nicht gereicht. Wir haben viele individuelle Zweikämpfe verloren und auch die Gegner zu Torchancen eingeladen, es war fast so als hätten wir nach der Führung total den Faden verloren. Das war jetzt nicht der erste Fall und da müssen wir jetzt eine knallharte Analyse machen. So kennt man uns auch nicht. Es ist aktuell nicht die maximale Gegenwähr, die uns sonst immer ausgezeichnet hat. Das müssen wir uns unter die Nase halten und jetzt mit uns selbst sprechen.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Auswärtssieg – mehr hätte ich mir zum Einstand nicht wünschen können! Was die Mannschaft auf dem Platz gezeigt hat, war richtig gut. Nach dem 0:2 habe ich mich gefragt: Was ist denn hier los? Die Tore fielen fast aus dem Nichts. Aber gerade nach dem 1:2 habe ich bei der ganzen Mannschaft gespürt, dass wir daran glauben, das Spiel gewinnen zu können. In der Pause habe ich der Mannschaft gesagt, dass wir jetzt nicht nur das 3:2 verteidigen dürfen, sondern auf das vierte und fünfte Tor spielen müssen. Das ist uns gelungen und der Sieg gibt uns Glaube und Selbstvertrauen, das ist das Wichtigste im Fußball.“

Frank Schmidt (Trainer 1. FC Heidenheim): „Das Ergebnis tut weh. Wir haben einen Eckball zur Führung genutzt und durch ein blitzsauberes Tor sofort nachgelegt. Nach dem 1:2 spielte der Kopf eine Rolle und noch vor der Pause lagen wir 2:3 zurück. Das wollten wir in der zweiten Halbzeit besser machen und hatten auch Chancen. Der Standard zum 2:4 hat uns aber den Glauben und den Mut genommen, Augsburg war heute sehr effektiv. Fünf Gegentore sind zu viel, trotzdem müssen wir den Kopf oben lassen und die Sache gemeinsam anpacken.“