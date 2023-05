Mit einem 1:0-Sieg gegen Union Berlin konnte der FC Augsburg sein Punktekonto auf 34 Zähler ausbauen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Dion Beljo: „Gerade fühlt es sich einfach super an, ich bin sehr glücklich über den Sieg. Union hat ein richtig gutes Team, sie stehen nicht umsonst weit oben und das wussten wir auch. Wir haben von Anfang an jedoch gut dagegengehalten und unser Spiel durchgezogen. In der ersten Hälfte bin ich noch nicht an eine Flanke herangekommen, aber ich wusste, dass wir weiter Bälle nach vorne bringen werden – und dann stand ich beim Tor goldrichtig! Wir sind noch nicht durch, aber wir fahren jetzt selbstbewusst nach Bochum.“

Tomáš Koubek: „Der Sieg ist einfach richtig wichtig. Wir haben heute viel Willen und Leidenschaft gezeigt, deswegen ist der Sieg auch sehr verdient. Gerade in der zweiten Hälfte haben wir uns Chancen herausgespielt und viele Schüsse geblockt. Wir wollten auch nach der Führung aktiver spielen als zuletzt und das haben wir geschafft. In Bochum wartet jetzt ein „Sechs-Punkte-Spiel“ auf uns, dass wir unbedingt gewinnen wollen.“