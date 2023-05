Der SV Thierhaupten startet ins sein Jubiläumsjahr

Am Freitag startete der SV Thierhaupten ins sein Jubiläumsjahr. Gefeiert wird die Gründung des Sportvereins vor 75 Jahren.

Um das Jubiläum des SV Thierhaupten gebührend einzuleiten, hat die Turnabteilung den Startschuss gegeben. Vorstand Harald Förg dankte in seiner kurzen Eröffnungsrede dem stetigen und unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen. Ohne deren Engagement wäre das sportliche Leben im SV Thierhaupten nicht möglich. Mit einer Vorführung mit über 75 Mädchen und Jungen der Abteilung hat Abteilungsleiterin Renate Allmann und Ihr Team Claudia Bruckbaur, Franzi Hörmann, Anna Ruf, Katrin Katzenbogen und Raphaele Offinger einen Teil des Portfolios der Turnabteilung vorgeführt.

In die verschiedenen Jahrgangsgruppen aufgeteilt, wurden Tänze von den Kleinsten vorgeführt. Die 1.-3. Klässler haben ihr Können an den verschiedensten Turngeräten gezeigt. Neben spielerischen Umgang mit Reck, Kasten und Barren wurde auch an den Ringen das Können der Turnerinnen und Turnern gezeigt. Alles unter großem Applaus der Eltern und Großeltern. Als Abschluss führen die Mädchentanzgruppe einen Gymnastiktanz auf. Hier hat sich das gesamte Potenzial der Abteilung gezeigt.