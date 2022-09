Weiteres Highlight im Illertisser Vöhlin Stadion. Heute kommt nämlich Tabellenführer Würzburger Kickers zum fälligen Punktspiel in der Regionalliga Bayern.

Die Voraussetzungen für das Spiel könnten kaum unterschiedlicher sein. Der 3. Liga Absteiger scheint auf dem Weg zum direkten Wiederaufstieg, arbeitet unter Vollprofibedingungen ,hat von den letzten 9 Spielen nur eines verloren und mit 34 Treffern den mit Abstand erfolgreichsten Angriff. Maßgeblichen Anteil daran hat Saliou Sané, der in 11 Spielen 7 Tore und 5 Assists aufweisen kann. Überhaupt wimmelt es im Kader der Würzburger von Spielern, die Zweit- und Drittligaerfahrungen haben. Abwehrchef Daniel Hägele bringt es sogar auf über 200 Einsätze in der 2. Und 3. Liga. Auch ein ehemaliger Illertisser taucht im Kader des Tabellenführers auf, nämlich Ex-Kapitän Marius Wegmann, der zur Zeit leider verletzt ist. Hinter den Kickers liegt im letzten Spiel ein 7:1 gegen den TSV Buchbach, während die Illertisser mit einer 1:4 Schlappe aus Aubstadt heimkehrten. Damit ist eigentlich alles gesagt über die Favoritenrolle, auch wenn die Illertisser erst im März dieses Jahres im Pokal Halbfinale mit 3:1 gegen den damaligen Drittligisten Würzburg erfolgreich waren. Die Mannschaften von damals sind aber beiderseits mit den heutigen nicht mehr vergleichbar, es gab große Veränderungen. Was das betrifft hat der neue Würzburger Trainer Marco Wildersinn, der zuvor über 8 Spielzeiten die zweite Mannschaft des Bundesligisten TSG Hoffenheim trainiert hatte, schon erstaunlich schnell eine Einheit geformt.

Auch Illertissens Trainer Marco Konrad ist auf dem Weg dazu, hat aber noch zu viele Auf und Abs zu verzeichnen:“Man darf nicht vergessen, dass von der Abwehrkette der letzten Saison kein einziger übrig blieb und wir mit Max Zeller und Natsuhiko Watanabe seit Monaten auf wichtige Spieler verzichten müssen. Das heißt aber nicht, dass wir mit der Vorgabe, möglichst niedrig zu verlieren, ins Spiel gehen. Natürlich haben wir Respekt vor dieser absolut professionell arbeitenden Truppe, aber Angst war noch nie ein guter Ratgeber.“ Er wisse jetzt schon ,dass man einen sehr guten Tag haben müsse, um dem Spitzenreiter das Leben schwer zu machen. Wenn dagegen, wie zuletzt in Aubstadt, einige ihre Leistung nicht abrufen, habe man keine Mannschaft auf dem Platz. Der Illertisser Trainer ist sich sicher, dass das am Freitag anders sei, behält sich natürlich personelle Konsequenzen vor. Verzichten muß er auf Fabio Maiolo wegen einer Gelbsperre, dafür ist Elias Herzig wieder dabei. Man darf jedenfalls gespannt sein, ob die Illertisser ein Stolperstein für den Spitzenreiter sein können oder ob der seinen Weg unbeirrt weiter geht.