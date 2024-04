„Wir sind Siebter und jeder einzelne will den Platz verteidigen“ | Die Stimmen zum 2:0 Heimerfolg des FCA gegen Berlin

Zum Auftakt des 29. Bundesliga-Spieltags hat der FC Augsburg 2:0 gegen Union Berlin gewonnen. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Phillip Tietz: „Direkt nach Abpfiff fühlt sich der Sieg geil an. Es war kein schönes Spiel von beiden Seiten, vor allem in der ersten Halbzeit, aber uns war klar, dass wir fokussiert bleiben müssen und uns in die Partie reinkämpfen. Das Tor aus dem Nichts hat uns dann richtig in die Karten gespielt, denn Union musste anschließend aufmachen und so sind wir zu weiteren Torchancen gekommen. Man hat heute gesehen, wie viel Spaß wir als Mannschaft zusammen haben, der Teamspirit ist überragend und hier ist richtig etwas zusammengewachsen.“

Sven Michel: „Ich freue mich natürlich sehr, dass ich getroffen habe, gegen die alten Kollegen zu treffen ist trotzdem bitter. Ich hätte mir gerne einen anderen Verein ausgesucht, aber das gehört zum Fußball dazu. Es war von Anfang an kein einfaches Spiel, Union hatte in der ersten Halbzeit die größeren Chancen. Beim 1:0 hatten wir etwas Glück, dass der Verteidiger patzt, nichtsdestotrotz haben wir uns dieses Glück erarbeitet und verdient. Ich habe das Gefühl, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen – was am Ende dabei rausspringt, werden wir sehen.“

Tim Breithaupt: „Es hat mich gefreut, dass ich von Anfang an spielen durfte. Ich habe mein Herz auf dem Platz gelassen. Ich wollte der Mannschaft helfen und bin überglücklich, dass wir 2:0 zuhause gewinnen konnten und drei Punkte mehr auf dem Konto haben. Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwergetan und zu viele einfache Fehler gemacht. Durch Kampf und gewonnene Zweikämpfe haben wir zu unserem Spiel zurückgefunden und auch das frühe 1:0 in der zweiten Halbzeit hat uns in die Karten gespielt. Wir haben zu Null gewonnen, das ist gut – jetzt geht es nächste Woche in Frankfurt weiter.“

Marinko Jurendic (Sportdirektor FC Augsburg): „Wir sind Siebter und Wettbewerber genug, dass jeder einzelne den Platz verteidigen möchte. Wir haben lange den Rückspiegel gehabt, den werden wir jetzt langsam zumachen.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Freitagabend im eigenen Stadion vor unseren tollen Fans zu gewinnen – ein besseres Gefühl gibt es nicht für Spieler und Trainer. Die erste Halbzeit war nicht unsere beste Halbzeit, der Gegner hat gut verteidigt und nur wenig Torchancen zugelassen. Ich habe zu meiner Mannschaft in der Pause gesagt, dass wir geduldig bleiben müssen und unsere Chancen bekommen werden. Diese haben wir dann genutzt, auch wenn das erste Tor ein Geschenk war. In den letzten Wochen waren wir nicht effektiv, heute schon. Nach so einem Spiel sind die drei Punkte das Wichtigste.“

Nenad Bjelica (Trainer 1. FC Union Berlin): „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und hatten den Gegner unter Kontrolle. Vor unserem eigenen Tor gab es keine große Gefahr – und das gegen einen Gegner, der sehr torgefährlich ist. In der zweiten Halbzeit passiert der Fehler vor dem ersten Gegentor und das Spiel verändert sich. Wir mussten dann mehr aufmachen und haben durch einen Konter das 0:2 kassiert. Insgesamt haben wir heute zu viele Geschenke verteilt, um das Spiel gewinnen zu können.“