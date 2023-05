Der Topscorer bleibt an Bord – Krafczyk verlängert bei den ESV Buchloe Pirates

Er ist einer der absoluten Schlüsselspieler der letzten Jahre bei den Buchloer Piraten – und nun hat er seinen Zusage für ein weiteres Jahr bei den Freibeutern gegeben. Die Rede ist von Stürmer Alexander Krafczyk, der den Gennachstädtern auch in der nächsten Saison weiterhin die Treue halten wird. Für den Topscorer der vergangenen Saison ist es inzwischen die achte Saison in Folge im Dress der Rot-Weißen, womit Krafczyk zu den dienstältesten Akteuren im Team zählt.

„Ich glaube jeder weiß, was Alex für das Team und den Verein bedeutet“, schwärmt der 2. Vorstand und sportliche Leiter Florian Warkus über den 34-Jährigen. „Er ist ein echter Dauerbrenner, der in rund 230 Pflichtspielen über 180 Tore für uns geschossen hat.“ Nicht umsonst betitelt Warkus den sympathischen Familienvater daher als einen der wichtigsten und prägendsten Spieler der letzten zehn Jahre beim ESV.

„Er ist für den Verein, das Umfeld und die Fans eine absolut wichtige Personalie, denn er hat sich mittlerweile einen Status erworben und gehört zum absoluten Inventar“, was Warkus nur im positiven Sinne meint. Daher ist der Angreifer eigentlich nicht mehr aus den Reihen der Freibeuter wegzudenken, weshalb die Verlängerung alle Seiten ungemein freuen dürfte.

Rund 390 Scorerpunkte in erwähnten fast 230 Partien sind die überragende und zugleich beeindruckende Bilanz von Alexander Krafczyk in den bisherigen sieben Jahren beim ESV. Und so war der Mann mit dem satten Schuss mit 63 Punkten auch im letzten Winter wieder der beste Scorer und Torschütze seiner Mannschaft. Darunter waren 33 Treffer, die ihn auch ligaweit zu den fünf besten Torjägern gehören lassen. Doch nicht nur die nackten Zahlen lassen erahnen, welch entscheidende und unverzichtbare Rolle Krafczyk beim ESV spielt. „Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft“, meint Warkus über den Publikumsliebling, der auch durch seinen Erfahrung, seinen Einsatz und den unbändigen Willen immer wieder aufs Neue zu überzeugen weiß und das zur Freude der Piraten auch im nächsten Winter wieder für die Buchloer machen wird.