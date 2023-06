Der Traum lebt: Zverev steht im Halbfinale der French Open

Riesenerfolg in Paris: Alexander Zverev steht nur ein Jahr nach seiner schweren Verletzung wieder im Halbfinale der French Open und darf weiter vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere träumen. Im Viertelfinale besiegte der Olympiasieger den Argentinier Tomas Martin Etcheverry in vier Sätzen und zog zum dritten Mal in Folge in die Vorschlussrunde in Roland Garros ein.