Mit Johann Philipp (1639–1671) widmet sich die neue Ausstellung „Johann Philipp Thelott – Von Augsburg nach Frankfurt“ im Grafischen Kabinett einem bislang weitgehend unbekannten Spross der Augsburger Familie Thelott.

Den Zugang bietet sein fragmentarisch im Stadtarchiv der oberhessischen Kleinstadt Grünberg überliefertes Arbeitsbuch, dessen Existenz erst vor einigen Jahren bekannt wurde. Darin dokumentierte der Kupferstecher sein Schaffen von 1665 bis zu seinem frühen Tod in Frankfurt, der damals führenden Buch-und Verlagsstadt im Alten Reich. Die Ausstellung ist vom 10. November bis 12. Februar 2023 zu sehen.

Offene Vernissage

Bei der Vernissage am Donnerstag, 10. November, um 18 Uhr im Schaezlerpalais führen die Kuratoren, Prof. Dr. Holger Th. Gräf und Prof. Dr. Dr. Andreas Tacke, gemeinsam mit Dr.

Christof Trepesch, dem leitenden Direktor der Kunstsammlungen, in die Ausstellung ein. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Außergewöhnliche Quelle lenkt Blick auf den unbekannten Thelott

Durch den unerwarteten Fund seines Arbeitsbuches, eine außergewöhnliche Quelle, konnte sein beachtliches Werk erschlossen werden, das zahlreiche Porträts ebenso wie Titelkupfer und Illustrationen zu theologischen, historischen, juristischen und naturwissenschaftlichen Werken und der Schwank- und Komödienliteratur umfasst. Das Arbeitsbuch erlaubte zudem die Rekonstruktion seiner Auftraggeber.

Dadurch gewinnt nicht nur seine Künstlerpersönlichkeit an Kontur, sondern er kann darüber hinaus in den Personennetzwerken der Verlagsbuchhändler und Buchdrucker wie in den Lebens- und Wissenswelten der damaligen Zeit verortet werden.

Zur Ausstellung erscheint ein bebilderter Katalog

Holger Th. Gräf, Andreas Tacke (Hg.): Von Augsburg nach Frankfurt. Der Kupferstecher Johann Philipp Thelott (1639–1671). 473 S., zahlr. farb. Abb.; Studien zu Person und Werk,

Editionsteil, Werkverzeichnis, Orts- und Personenregister. Marburg 2022 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 93). ISBN 978-3-942225-55-7. Erhältlich ist dieser ab dem 11. November im Shop des Schaezlerpalais und ab dem 14. November in den Buchhandlungen. Die Gebühr beträgt 48 Euro.

Stationen der Wanderausstellung

Die Wanderausstellung wird nach ihrer Präsentation in Augsburg, auch in Bad Homburg, Frankfurt a. Main, Gießen, Gotha, Grünberg, Hanau, Marburg und Wolfenbüttel zu sehen

sein.