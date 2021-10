Der Vorverkauf für das FCA-Spiel in Wolfsburg startet morgen

Vor dem DFB-Pokal-Spiel beim VfL Bochum startet am Mittwoch, 27. Oktober, um 12.00 Uhr der Vorverkauf für das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 6. November, 15.30 Uhr).

Alle FCA-Fans, die bereits einen Login im Online-Ticketshop haben, können sich bis einschließlich Montag, 1. November, im Onlineshop auf www.fcaugsburg.de Karten sichern. Im FCA-Service-Center an der WWK ARENA können Tickets bis einschließlich Mittwoch, 3. November, erworben werden. Ein Stehplatz kostet 16,00 Euro, ein Sitzplatz 20,00 Euro.

Die Tickets werden beim Erwerb über den Onlineshop per Post (zzgl. 4,90 Euro Versandkosten) verschickt, ein Versand per E-Mail ist nicht möglich. Der Ticketverkauf ist nur personalisiert möglich.

In Wolfsburg gilt die 2G-Regel. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre benötigen weder einen Impf- noch einen Genesungsnachweis. Darüber hinaus sind Schwangere und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, von dieser Regelung ausgenommen. Sie benötigen einen Mutterpass oder einen medizinischen Nachweis (Attest), dass sie nicht impffähig sind sowie einen negativen Corona-Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf (kein Selbsttest).

Rund um die Volkswagen Arena sowie in der Zuwegung von den Parkplätzen im Allerpark und vom Allersee direkt am AOK Stadion wird es zwischen 14.00 und 15.30 Uhr gekennzeichnete Kontrollstationen geben.

Wer dort seinen Nachweis erbringt, erhält ein Bändchen, das mit gültigem Ticket den Zugang zum Stadion verschafft. Jeder Zuschauer muss sich ausweisen können. Für Zuschauer gilt keine Maskenpflicht, auch nicht in geschlossenen Räumen oder beim Verlassen des Sitzplatzes.