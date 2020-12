»Der Zauberberg« von Thomas Mann | Staatstheater Augsburg startet digitalen Buchclub

Ab Januar gibt es im Staatstheater Augsburg einen digitalen Buchclub, der zum Mitlesen und -diskutieren einlädt. Dabei wird, im Vorfeld der Schauspiel-Inszenierung von André Bücker, der Roman »Der Zauberberg« von Thomas Mann in den Blickpunkt genommen.

Am 13. Januar 2021 gibt es die erste Ausgabe des Buchclubs, der sich gleich einem gewichtigen Werk widmet: Dem umfangreichen Bildungsroman »Der Zauberberg«, der im Jahr 1924 erschien und ein großes Spektrum an diskussionswürdigen Anknüpfungspunkten bietet. So schuf Thomas Mann hier einen Epochenroman, mit dem er ein Bild der europäischen Vorkriegsgesellschaft entwarf und eine Reihe prominenter Zeitgenossen karikierte. Die Hauptfigur Hans Castorp wird aber auch mit wichtigen übergeordneten Themen konfrontiert, wie dem Zeitbegriff an sich oder auch Politik, Philosophie, Liebe und Tod.

Bevor – hoffentlich bald – die Inszenierung des »Zauberbergs« in der Regie von Staatsintendant André Bücker live auf der Bühne in Augsburg zu erleben ist, lädt Tina Lorenz herzlich ein, im Buchclub Kapitel für Kapitel immer tiefer in die Welt des Hans Castorp in der Abgeschiedenheit der Schweizer Berge einzutauchen. Besucht wird der Buchclub dabei auch von Kolleg*innen aus dem Staatstheater sowie externen Gästen aus dem Bereich der Literaturwissenschaft.

Im wöchentlichen Rhythmus geht es kapitelweise durch den Roman. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, wobei es für eine sinnvolle Teilnahme ratsam ist, für die jeweiligen Termine auch das zu besprechende Kapitel gelesen zu haben.

Für die digitalen Diskussionsrunden testet das Staatstheater Augsburg erstmalig die Onlineplattform »wonder.me«, die ein digitales Cocktailparty-Gefühl verspricht, und auf der man sich je nach Wunsch auch in kleineren Gruppen aufteilen und besprechen kann.

Alle Termine und Informationen auf einen Blick gibt es unter https://staatstheater-augsburg.de/buchclub.

Mi 13.01.2021, 19:30 Uhr | Link: Der Zauberberg auf wonder.me

(Besprechung des ersten Kapitels)